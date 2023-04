Viuda de Julián Figueroa filtra íntimo secreto y dice que su hijo de 5 años está destrozado: "Lloró"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos momentos la famosa cantante Imelda Garza-Tuñón brindó una entrevista exclusiva al programa De primera mano en la que habló por primera vez sobre todos los detalles de la muerte de su esposo Julián Figueroa, quien es padre de su único hijo Juliancito. La mujer rubia platicó que ella fue quien encontró al cantautor mexicano sin vida y además dijo cómo le contó al niño de 5 años que su padre había muerto.

La nuera de la actriz y conductora Maribel Guardia en primer lugar negó que su finado marido haya estado fuera de casa horas antes de su muerte como dio a entender una supuesta amiga de él llamada Mariela Navarro: "Julián estuvo con nosotros viendo series, estábamos juntos, en la tarde se sentía muy mal porque no había dormido 3 días, estaba muy deprimido por lo de su papá, como a las 6 de la tarde me dijo: ¿sabes qué?, me voy a bajar al cuarto de los videojuegos y me voy a tratar de dormir un ratito'", contó.

Pasadas algunas horas, Ime decidió buscar a Julián para decirle que regresara a la recámara principal y fue cuando lo encontró con la boca morada y el cuerpo muy frío. De inmediato llamó a su suegro Marco Chacón y a paramédicos, pero cuando estos llegaron le notificaron que el joven tenía tiempo ya muerto: "Lo único que me da paz es que cuando lo encontré no tenía ninguna señal de que hubiera sufrido, estaba en paz, yo quiero pensar que se durmió soñando con su papá y que ahí se fue con él".

Asimismo la joven intérprete también aprovechó para desmentir los rumores de que ella y el también heredero de Joan Sebastian estaban distanciados y contó que en realidad tenían muchos planes de pareja que quedaron inconclusos: "No estábamos separados, por supuesto, de hecho, estábamos planeando un viaje la próxima primavera a Japón... y tal vez como una luna de miel, porque no tuvimos luna de miel en sí", contó conmovida.

Garza- Tuñón también negó las versiones de la supuesta amiga de Julián que aseguró que él la estuvo buscando antes de morir: "l el sábado estuvo todo el día con nosotros, y el domingo también, entonces no sé si fue por llamar la atención o si de verdad sí lo consideraba un amigo, pero sí se me hizo muy mala onda". Además aprovechó para explicar que por el momento seguirá unida a Maribel y por ello vivirán juntas.

Finalmente Imelda explicó que el primer día del funeral su hijo la pasó en casa de unas amiguitas para evitarle vivir ese difícil momento y posteriormente dijo cómo le había explicado a Juliancito que su papá había trascendido y que no volvería a verlo: "Me senté en la cama con él y le dije 'te tengo que decir algo', y ya me acerqué a él y le dije 'mi amorcito, tu papi murió', y él se puso a llorar y después de que lloró tantito me dice: 'mami es que lo voy a extrañar mucho'".

Fuente: Tribuna y Twitter @deprimeramano