Adiós Legarreta: Tras dos divorcios y renunciar a TV Azteca, conductora llega a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Cuidad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien estuvo trabajando para TV Azteca durante alrededor de 12 años y que ha enfrentado al menos dos divorcios, dio un duro golpe al rating del programa Venga la Alegría debido a que este jueves 13 de abril se unió al elenco del matutino Hoy. Se trata de la también cantante Mariana Ochoa, quien llegó a esta emisión en reemplazo de la querida Andrea Legarreta.

La actriz mexicana arrancó su carrera en la televisora del Ajusco en el año 2003 luego de que el grupo musical OV7 se desintegrara por primera vez, alcanzando gran fama cuando obtuvo el papel estelar en el melodrama La hija del jardinero. Luego le siguieron otras entrañables telenovelas como Top Models, Amor sin condiciones y Se busca un hombre, pero después decidió renunciar a su contrato de exclusividad y dejó la empresa.

Tras su repentina salida del Canal Azteca Uno, Mariana confesó que tomó esta decisión debido a que no le agradaban todas las clausulas que le imponían: "Desde hace tiempo no estoy ahí, porque hubo cosas que no me agradaron, y decidí no renovar mi contrato desde 2006. Me ofrecieron un contrato, según el cual no podía hacer cine ni teatro...", explicó. No obstante, ha hecho apariciones en esta empresa como invitada de Venga la Alegría y otras emisiones.

La exnovia del conductor Daniel Bisogno siempre ha dado de qué hablar debido a sus relaciones amorosas y es que ha atravesado al menos dos divorcios. Una de sus separaciones se dio porque ella fue infiel a su entonces esposo en una noche de copas. Cámaras de la revista TVNotas la captaron pasada de 'tequilas' y besándose con un sujeto, al que no conocía. El escándalo provocó su ruptura y le costó decenas de críticas.

Al incorporarse a las filas de San Ángel, Ochoa fue una de las protagonistas de la serie de comedia Tic Tac Toc: El reencuentro y participó en unitarios como Esta historia me suena. Además de que el pasado 2021 fue jueza del reality Los chiquillos de Hoy. Pero este jueves 13 de abril la cantante de éxitos como Te quiero tanto, tanto y Mírame a los ojos probó suerte en la conducción del matutino del Canal de Las Estrellas.

Mariana fue invitada a conducir la emisión Hoy al lado de personalidades como Raúl 'El Negro' Araiza, Andrea Escalona, Galilea Montijo, Arath de la Torre, Tania Rincón, entre otros, debido a que Andrea Legarreta sigue sin aparecer a cuadro debido a que está de vacaciones en Europa. Sin duda alguna la presencia de la mexicana de 44 años ayudó a elevar la audiencia del programa y por ende a seguir aplastando el rating de VLA.

