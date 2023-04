Adiós TV Azteca: Tras bajar 20 kilos y duro despido, actriz vence al cáncer y regresa a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien venció al cáncer de mama y que recientemente fue despedida de Telemundo, podría dar una grata sorpresa a todos los televidentes del Canal de Las Estrellas debido a que ya se rumora que este 2023 regresará a la pantalla de Televisa. Se trata de la querida Adamari López, quien realizó su último melodrama con ellos en 2008 y se trató de Alma de hierro.

Como se recordará la semana pasada la exesposa del bailarín español Tony Costa se despidió del programa Hoy Día luego de haber ingresado a este proyecto en el 2012 cuando aún se llamaba Un nuevo día. Otros proyectos que realizó Ada en la cadena estadounidense fue el reality show de Mira quién baila, donde se coronó ganadora y también participó como jueza, así como la telenovela La Fan en 2017.

A solo días de la salida de la boricua, trascendió que el encargado de tomar su lugar será Juan Rivera quien presuntamente ya "está en pláticas muy serias con Telemundo y los ejecutivos de esa televisora, para que él forme parte del matutino", y según dicen este ofrecimiento es el resultado basado de los raitings que logró el hermano de Jenni Rivera mientras participó en el reality show La Casa de los Famosos.

Tras haberse despedido llorando de su público de Telemundo, ahora trascendió que la presentadora de 51 años ya tiene una nueva oferta de trabajo y no es en TV Azteca, donde ha tenido varias entrevistas, sino en Televisa. Adamari tiene una enorme carrera en telenovelas mexicanas del Canal de Las Estrellas como Sin ti, Camila, Locura de amor, Amigas y rivales, Mujer de madera, Bajo las riendas del amor y Alma de hierro.

Hay que recordar que la intérprete boricua había dejado la actuación para dedicarse a la conducción de lleno pero al parecer los ejecutivos de San Ángel ya la están buscando para tenerla de regreso en sus filas. De acuerdo con información de Chisme no Like, la actriz ya recibió la oferta y solo estaría esperando que se llegue junio para ser libre pues hasta ese mes vence su contrato de exclusividad con Telemundo.

Trascendió que López, quien tras su segundo divorcio bajó más de 20 kilos y se ve mejor que nunca, volvería a Televisa de la mano del productor Nicandro Díaz: "Adamari ya tendría un libreto que recibió vía e-mail para estudiarlo, porque Adamari regresaría a las telenovelas, con la empresa Televisa ¿Con quién? Con su clásico productor, Nicandro Díaz", añadieron en Chisme no Like. Cabe resaltar que hasta el momento no hay información oficial sobre el regreso de Ada a San Ángel.

