"Es un estú...": Anette Cuburu tiene feroz pelea en vivo con conductor de 'VLA'; TV Azteca, en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en TV Azteca sus miles de espectadores acaban quedar en completo shock, debido a que la reconocida y muy polémica presentadora, Anette Cuburu, en pleno programa en vivo de Venga la Alegría acaba de tener una muy feroz pelea con su compañero de la mencionada emisión, el presentador Ricardo Casares, el cual se mostró sumamente molesto y dijo que uno de sus colegas "es un estú...", mientras que ella lo defendía.

Como se sabe, las cosas han estado bastante tensas dentro de la emisión matutina de la empresa del Ajusco, debido a que recientemente se empezó a afirmar que no se estaban soportando entre ellos, incluso en uno de los programas varios se quejaron de su muy polémica compañera, Laura G, señalando que se creía la jefa de todas, hecho que dio mucho de que hablar, y aunque ella niegue la situación, hay quienes señalan que todos están contra todos.

Ahora, los rumores parece ser que fueron confirmados por los mismos presentadores, debido a que la mañana de este jueves 13 de abril varios de los presentadores se agarraron en una guerra de dimes y diretes, entre los cuales sobresalieron Casares y Cuburu, pues aunque Flor Rubio también estuvo involucrada, los antes mencionados fueron los que más molestos estuvieron y no pudieron ocultarlo.

Anette y el lenm

Esto comenzó debido a la entrevista que pasaron de Ana Bárbara por varios reporteros, puesto que en esta la famosa cantante y actriz estalló contra todos debido a que eran demasiado y hubo uno que otro empujón, además de que varios le hablaron al mismo tiempo queriendo saber del duelo de Maribel Guardia, hecho que Cuburu dijo que sin duda era molesto y deberían de evitarse este tipo de situaciones, a lo que Casares afirmó que eran cosas que a veces sucedían por la desesperación en el "chacaleo", y le dijo a ella que nunca ha de haber estado en uno para opinar así.

Ante esto, la expresentadora de Al Extremo mencionó que por supuesto que sí y mucho más que él, a lo que este mencionó que de ser así no hablaría así, pero las cosas se pusieron más intensas cuando este recordó que hay una persona que le encanta criticar y llamar "buitres" a los reporteros cuando era un "estúp..." que solamente recibía informes de quien fuera y hablaba por hablar, sin dar nombres, aumentando así la disputa, pues Anette seguía señalando que a veces los reporteros eran los equivocados.

Ante este hecho, Flor intervino y declaró que no era que ellos quisieran que pasaran esas cosas, sino que a veces era imposible por la cantidad de cámaras y que los artistas deberían de ser más considerados, agregando que Ana no debería de enojarse si era Guardia la única que podía prohibir que no se hablara públicamente de su hijo, Julián Figueroa, siendo Pato Borghetti el que terminó la disputa al meterse y pedir calma.

Fuente: Tribuna del Yaqui