Lamentable: Maribel Guardia ahora tiene esto en común con estas famosas; todas perdieron a un hijo

Ciudad de México.- Poco antes de las 06:00 horas del pasado lunes 10 de abril, la actriz Maribel Guardia publicó en sus redes sociales que en efecto, su único hijo, el cantante Julián Figueroa, había perdido la vida horas antes luego de haber sido víctima de un infarto, por lo que con ello, el también hijo de Joan Sebastián dejaba el plano terrenal a la corta edad de 27 años.

De manera inmediata, se dijo que la ceremonia fúnebre sería en privado e incluso, poco a poco se reveló que el finado cantante sería incinerado en una ceremonia privada, lo que en lugar de despejar dudas, causó más polémica ya que la misma Maribel había guardado silencio, algo que al final terminó por romper cuando, acompañada de su nuera, la actriz Imelda Garza, pidió a la audiencia elevar una oración por Julián y también por ambas, ya que ellas debían atravesar uno de los capítulos más difíciles de toda su vida.

"Le pido a Dios que todos los que me están viendo que sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean triunfar, y que sus hijos los entierren a ustedes porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande, no se lo deseo a nadie", dijo ante la prensa.