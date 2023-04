Naim Darrechi, arrestado: Novio de Yeri Mua fue detenido por poseer sustancias ilegales; lo defiende

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida y muy polémica influencer, Yeri Mua, se encuentra en medio de un fuerte escándalo, debido a que recientemente su novio y también creador de contenido en las redes sociales, Naim Darrechi, acaba de ser arrestado por autoridades de Veracruz, debido a que fue detenido por posesión de sustancias ilegales, algo de lo que ella salió a defenderlo por todos lados y ha recibido críticas.

Como se sabe, Mua desde hace varios meses se encuentra en medio de polémicas y escándalos amorosos, debido a que después de su separación con Brian Villegas, parecía que estaba comenzando algo con el influencer Aaron Mercury, quien incluso se agarró a golpes con su ex por defenderla, pero ella hace poco salió que le habría sido infiel con Naim, algo que despertó la ira de todos sus fans, pues además de la traición la afirman que su nueva conquista es un delincuente y un agresor.

Ante este hecho, Mua no se ha pronunciado para nada preocupada, pues aseguró que ella no juzgaba a las persona por lo que le decían de ellas, pero ahora, de nueva cuenta comenzaron las críticas, dado a que se informó que la noche del pasado miércoles 12 de abril el joven fue detenido en Boca del Río, Veracruz, debido a que portaba consigo cantidades ilegales de sustancias nocivas para la salud, hecho de que hay video.

En el video que ha circulado por todas partes se puede ver como Naim está esposado y siendo detenido por un par de elementos de la policía de dicha localidad, además de una fotografía en la que ya se encuentra en la Fiscalía, de donde hasta el momento no se ha dicho es que ya salió o si tendrá que estar un tiempo más, sin embargo, se espera que pronto salga para dar más declaraciones al respecto.

Ante este hecho, Mua apareció a través de su cuenta de Twitter, pues se hizo viral este evento y los comentarios que debe dejarlo aumentaron, pero lejos de parecer que le importara, tomó la situación de una manera divertida, debido a que esta comenzó a defenderlo y señalar que le habían ganado el chisme y que "Hasta detenidos se ven chulos mis niños", y bromeando con que "La multa fue de medio millón de pesos y unos tostilocos".

Sin duda la ira de sus fans fue completamente notoria, debido a que a través de sus propias cuentas empezaron a señalar que "es un delincuente, no me extraña" y otros expresaron que "Ahora veremos qué excusa pone Yeri Mua para defender a su criminal jaja, porque ella dice que no juzgar sin conocer a la persona, pero si lo arrestan a cada rato a Naim, como no lo vamos a juzgar jajaja", dejando en claro que esperaban que abriera los ojo.

Yeri defiende a Naim. Twitter

Fuente: Tribuna del Yaqui