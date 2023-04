Televisa en shock: Sin tapujos, exconductora de 'Se vale' se vuelve estrella del contenido para adultos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la pandemia de Covid-19, una gran cantidad de famosos se quedaron sin trabajo o proyectos a corto plazo, esto los llevó a generar sus propios ingresos con la ayuda de negocios externos, ya fuera abriendo un negocio de comida rápida o creando su propio contenido en Internet. Esto dio apertura a que diversas celebridades dieran el salto a plataformas como YouTube y TikTok.

Sin embargo, los más arriesgados decidieron decirle adiós al pudor y abrieron una cuenta en Only Fans, donde publican fotografías y videos reveladores para adultos. Si bien, han sido varias las estrellas que han dejado con el ojo cuadrado a sus respectivos fanáticos, la realidad es que no todos han logrado conseguir una gran recepción por parte del público que habita en la plataforma de origen británico.

Tania Riquenes abre su cuenta de Only Fans

Aunque este no es el caso de todos, ya que, hay quienes han logrado convertirse en todas unas estrellas de OF, esto sin importar su edad. Tal es el caso de la famosa actriz y exconductora del polémico programa de Televisa, Se vale. Se trata de Tania Riquenes, quien no pudo resistirse a conseguir un mayor ingreso a través de Only Fans, donde ya ha llegado a realizar cerca de 70 publicaciones.

Como algunos recordarán, Riquenes llegó a ser considerada como una de las artistas más atractivas de México y aunque en algún tiempo se le vio dedicada a su carrera en el mundo de la farándula, tras la transmisión de su último programa, la estrella de televisión decidió retirarse para dedicarle tiempo a su familia compuesta por sus tres hijos y su esposo, Eric Puche. Debido a ello causó gran revuelo cuando anunció que abriría su propia cuenta de Only Fans.

Tania Riquenes se retiró de la farándula para cuidar de su familia

De acuerdo con algunos informes, la histrionista ha logrado conseguir la nada despreciable cantidad de cuatro mil suscriptores, quienes se dejaron encantar por el tractivo de Tania, así como por lo accesible de su membresía, misma que cuenta con un precio de 15 dólares. Por si esto no fuera poco, Tania parece estar dispuesta a convertirse en verdadera influencer, ya que, también abrió su cuenta en TikTok donde ya tiene algunos centenares de seguidores.

Aunque Se Vale era un programa bastante popular de Televisa, principalmente por lo peligrosas de sus pruebas, mismas que las estrellas invitadas debían realizar, lo cierto es que la televisora de San Ángel decidió cancelar la emisión de dicho show en el año 2012. Aunque nunca se dio una explicación al respecto, sí se sabe que la producción del show llegó a cambiar constantemente a lo largo de sus años de transmisión.

