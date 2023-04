"Tranquilo viejo": Drake Bell reaparece en redes sociales y explica por qué desapareció

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La mañana de este jueves, 13 de abril, el mundo de la farándula se paralizó después de que se reportó la desaparición de Drake Bell, estrella del entrañable programa, Drake & Josh, de Nickelodeon. Si bien, la noticia no habría causado tanto revuelo, las alarmas de sus fans se activaron cuando la página de Facebook del Departamento de policía de Daytona Beach, hizo especial énfasis en asegurar que el cantante podría estar en peligro.

Horas más tarde, se supo que Drake se encontraba a salvo, aunque no aclararon dónde estaba o por qué motivo fue que desapareció. Probablemente el motivo de esto fue porque las autoridades esperaban que fuera el propio actor del Show de Amanda quien se encargara de aclararle a sus fans lo que había ocurrido, ya que, para estas alturas el nombre de Drake Bell se había convertido en tendencia en Twitter.

Fue alrededor de las 16:11 horas de la jornada de este mismo jueves que Drake reapareció en su cuenta oficial de en la aplicación del ave azul, donde demostró que lejos de molestarse, tomó con humor todo el asunto y mandó un mensaje a sus fans donde, de alguna manera, reveló qué es lo que le había ocurrido y es que, todo parece indicar que olvidó su teléfono en el interior de su auto y no lo utilizó durante toda la noche, lo que provocó que todos creyeran que algo malo le había ocurrido.

¿Dejas tu teléfono en el auto y no contestas por la noche y pasa esto?", declaró el cantante

Twitter de Drake Bell

Esto provocó las risas en muchas personas y es que, ¿a quién no le ha ocurrido que olvida el celular y, cuando vuelve a tomarlo descubre que tiene cerca de 30 llamadas perdidas de familiares y amigos quienes se encuentran preocupados porque no respondes el teléfono? Sin duda, muchos han vivido una situación similar, al menos, una vez en la vida, por lo que no resulta una explicación extraña.

Lo que sí llamó la atención fue la presteza con la que las autoridades querían encontrar a Jared Bell, nombre real de Drake, puesto como se mencionó al inicio de esta nota, en el mismo comunicado se hizo especial énfasis en que el cantante de Makes Me Happy correría peligro de muerte, lo que quizás sea el reflejo de la urgencia que la policía tenía por encontrarlo o quizás el cantante podría estar relacionado a algún problema, aunque esto no ha sido confirmado.

Comunicado del Departamento de Policía de Daytona

Cabe señalar que esto ocurrió poco después de que el actor rompiera el silencio y revelara lo duro que fue para él convertirse en una estrella de Hollywood a temprana edad, motivo por el que lanzó un nuevo álbum donde decidió contar su historia y la de gente que conoce, tal es el caso de la protagonista del Show de Amanada, Amanda Bynes, quien hasta hace unos días estaba internada en un hospital psiquiátrico por su problema con los excesos.

Fuentes: Tribuna