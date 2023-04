Tras 6 años de matrimonio, Harry deja a Meghan Markle; así reaccionó Carlos III por la noticia

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- El día sábado, 19 de mayo del 2018, todo Inglaterra y parte de Estados Unidos observaron con ilusión la boda real entre Meghan Markle y el Príncipe Harry. Y aunque en aquel entonces, la mayoría del mundo suspiraba con ver que una plebeya estadounidense había sido aceptada por la inalcanzable familia real, la realidad es que el cuento de hadas, pronto se convirtió en una cuestionable telenovela.

Como muchos sabrán la actriz de Suits solo duró 2 años bajo el ceno de la casa Windsor, puesto tanto el hijo de la princesa Diana como la estrella de Los Ángeles decidieron marcharse a vivir a Montecito, California, donde con el pasar del tiempo han ido tomando el ritmo de sus nuevas vidas lejos del ala de la familia real británica. Si bien, Meghan y Harry suelen mostrarse sumamente unidos, recientemente trascendió la noticia de que el príncipe abandonaría a su esposa.

Para el próximo mes de mayo se celebrará la primera coronación en 70 años de Inglaterra, por lo que se trata de un evento histórico y como se había estado informando, el Rey Carlos III expresó en diversas ocasiones que se encontraba abierto a que Harry y Meghan estuvieran con él en un día tan especial, sin embargo, luego de Buckingham envió la invitación, los duques de Sussex se tomaron su tiempo para emitir su repuesta.

Recién el pasado miércoles, 12 de abril, trascendió la noticia de que Harry si asistiría a la coronación, pero Meghan no lo haría, ya que había elegido quedarse a cuidar a su hijo mayor Archie, quien cumple años el mismo día de la magna ceremonia. Esto significa que, aunque la pareja se ha mostrado prácticamente inseparable, tendrán que pasar algunos días lejos el uno del otro, cosa que, según fuentes cercanas al príncipe, no le agrada.

Derivado de ello, muchas miradas voltearon a ver al nuevo soberano de Reino Unido quien, según información del medio The Sun, estaría "decepcionado" de que su nuera no pudiera estar con él en un día tan importante, pero al mismo tiempo destacan que Carlos III es consciente de los motivos que le impidieron a Meghan viajar a presenciar un evento histórico, por lo que reafirmó que espera verla pronto, tanto a ella como a sus nietos.

Cabe señalar que Meghan no es la única que ha declinado su invitación de ir a ver a Carlos III alcanzar el pináculo de su existencia, porqué varios cantantes también se han negado a dar el espectáculo el día de la coronación, entre ellos se pueden nombrar a Ed Sheeran, Adele, Harry Styles, The Space Grils, Elton John, Robbin Williams. Hasta el momento se desconoce el motivo por el que no quisieron asistir.

