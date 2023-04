Tras brutal ataque en la Feria del Caballo, Ximena Sariñana da escalofriante noticia de su manager

Comparta este artículo

Texcoco, Estados de México.- El pasado 28 de marzo, la cantante Ximena Sariñana se convirtió en tendencia en redes sociales y no fue precisamente por razones positivas relacionadas a su carrera artística. Como algunos recordarán, la estrella de películas como Amar te duele y Niñas mal fue como invitada a los espectáculos musicales de la Feria de Texcoco en el Estado de México y aunque en un principio la experiencia fue maravillosa tanto para el público como para la propia artista, las cosas no tardaron en convertirse en una pesadilla para la celebridad.

Aquél mismo día, la cantante de éxitos como Mis Sentimientos y Aire Soy compartió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, donde dijo que si bien, había disfrutado de dar dicho show, la realidad es que dos minutos después de que se marchó de su camerino, su manager sufrió un brutal ataque por parte de unos hombres desconocidos, quienes se encargaron de encerrar a sus músicos, para que éstos no intervinieran.

Lamentablemente, a dos minutos de que yo me fuera del lugar, unos hombres encerraron a mis músicos y a mi equipo en un camerino mientras que en el otro atacaron y golpearon a mi production manager hasta dejarlo completamente ensangrentado

Representante de Ximena Sariñana sufre ataque en la Feria de Texcoco

Días después, la cantante tuvo un encuentro con la prensa, con quienes profundizó un poco más sobre lo ocurrido y reveló que alrededor de cinco o seis hombres golpearon brutalmente a su manager, quien luego de esto fue asistido medicamente, lamentablemente su retina habría quedado muy dañada, por lo que hasta ese momento existía una posibilidad de que Luis Miguel Melche Duarte, representante de la famosa perdiera el ojo.

Tras esto ya no hubo más noticias de Ximena o del manager y no fue sino hasta el pasado miércoles, 12 de abril, que la página de Instagram de Safe Crew MX, la cual está encargada de exigir y promover la seguridad de quienes experimentaron algún ataque en la Feria del Caballo de Texcoco, así como en otros eventos de entretenimiento, publicaron un breve comunicado en donde confirmaron que Melche sí perdería su ojo.

¡La primera secuela grave! Tras el parte médico, lamentamos informar que nuestro querido Melche perderá el ojo derecho debido al brutal ataque del pasado 27 de marzo. ¡17 días del ataque y no sabemos nada!

Créditos: Instagram @safecrewmx

Por su parte, Ximena Sariñana se manifestó a través de sus historias de Instagram para pedirle a sus seguidores que no olviden el crimen que Melche sufrió aquel terrible 27 de marzo, por otro lado, la famosa destacó que no volverá a presentarse en la Feria de Texcoco debido a que ni los organizadores, ni las autoridades pertinentes fueron capaces de garantizar su seguridad, ni la de su equipo y hasta ahora no han dado ninguna explicación al respecto o se sabe algo de los agresores.

Cabe señalar que después de la agresión, el director de la Feria de Texcoco, Jorge Luis Cortés brindó algunas declaraciones para el programa De Primera Mano de Gustavo Adolfo Infante, donde reveló que desconoce el motivo por el que el camerino de Sariñana se quedó sin vigilancia tan rápido, ya que, los guardias deberían de permanecer en su lugar hasta que se retire el famoso en cuestión, cosa que contradice lo dicho por la celebridad, quien argumenta que el ataque ocurrió tan solo a 2 minutos de su partida.

Fuentes: Tribuna