Tras rumores de que Clara Chía es hombre, Shakira se niega a que la novia de Piqué esté con sus hijos

Miami, Estados Unidos.- A comienzos de esta semana resonó fuertemente el rumor de que Clara Chía sería una mujer trans, es decir, que nació como un hombre. A pocos días de que dichas especulaciones estallaran, diversos medios aseguran que el equipo legal de la colombiana luchará para que los hijos que ésta concibió con Gerard Piqué no tuvieran ningún contacto con la modelos de Kosmos.

Como algunos recordarán, entre el pasado domingo, 9 de abril, y el lunes, 10, diversos medios hablaron sobre una teoría que surgió en redes sociales, donde apuntan a que la joven, de 23 años, sería una mujer trans, que originalmente se llamaba Estaban Chía, quien habría sido el mejor amigo de Gerard Piqué. Según dicen las especulaciones, el catalán sería consciente de ello y sería quien se encarga de pagar las operaciones de transición de Chía.

Shakira no permitiría que sus hijos convivan con Clara Chía

Asimismo se dijo que Shakira sería consciente de que Clara, en realidad sería Esteban, motivo por el que desconfía de la nueva pareja del exfutbolista. Lo que, de alguna manera podría explicar el motivo por el que la colombiana se opone tanto a que la modelo de Kosmos se encuentre cerca de sus hijos. Y es que, según información oficial, la cantante de Ojos así, estipuló en el acuerdo de separación que permitiría que Piqué viera a Sasha y a Milan, siempre y cuando Chía no asista a las reuniones.

Dejando a un lado las teorías, recientemente el medio Univisión reportó que la convicción de Shakira, al no permitir que sus niños estén cerca de Clara, es una realidad, y es que, como bien dijo la cantante de Suerte en su más reciente éxito, BZRP Music Sessions #53: "Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena", en referencia a que no considera que haya bondad en el corazón de Chía.

Piqué estaría luchando para que su nueva pareja pueda ver a sus hijos

Según información del medio OK Diario, Shakira estaría dispuesta a encontrar una manera legal de impedir que Clara Chía visite a los hijos de Piqué. Y es que, aunque la celebridad de Waka Waka se mudó a Miami, en Estados Unidos, esto no es ningún impedimento para que Piqué pueda sostener reuniones con sus hijos, de hecho, él tiene derecho a verlos durante 10 días cada mes, por lo que se presume que él pasará 20 días en España y 10 en la ciudad del sol.

De acuerdo con declaraciones del equipo legal de Shakira ella no permitirá que Chía viaje a Estados Unidos con la finalidad de estar ver a sus hijos; mientras que los abogados de Gerard Piqué están luchando para evitar que esto ocurra y que, de esta manera, el famoso pueda disfrutar de la compañía de su actual pareja y de los menores, de manera simultánea. Hasta ahora se desconocen los motivos que han llevado a la colombiana a tomar esta radical decisión.

