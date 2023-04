VIDEO: Hija de Héctor Parra llora detención del actor de Televisa y admite que están en la quiebra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Daniela Parra brindó una nueva entrevista al programa Sale el Sol para aclarar cómo va el proceso legal de su reconocido padre Héctor Parra, quien lleva casi 2 años preso por presunto abuso sexual en contra de su hija menor Alexa Parra. Dani reveló algunos detalles de lo que sucedió en la audiencia donde se esperaba que su famoso papá recibiera una sentencia tras los señalamientos por supuesta violación.

A través de una videollamada, la hija del exintérprete de Televisa y TV Azteca contó que será hasta dentro de algunas semanas cuando se conozca el destino de Héctor, quien ha permanecido 1 año 10 meses en la cárcel: "El juez nos dio fecha para el 25 de abril, que es donde él va a poder dar el fallo y obviamente esperamos que sea a nuestro favor". La joven explicó que en las recientes audiencias tanto ella como su padre pudieron hablar con las autoridades sobre cómo realmente han sucedido los hechos.

Daniela volvió a insistir en la inocencia del actor de melodramas de San Ángel como La pícara soñadora, La Usurpadora y Alebrijes y rebujos: "La verdad, desde el principio hemos querido que nos escuchen para contar la verdad, no mi versión, no la versión de mi papá, la verdad, las cosas como pasaron, como sucedieron, cómo nos llevábamos, la familia que éramos, el hombre que es mi papá, y nosotras como hijas también cómo éramos cuando estábamos juntas".

Además la joven también habló acerca de la presencia de Alexa y de la madre de esta, Ginny Hoffman, en las audiencias explicando que ellas jamás habían asistido a estos procesos y que por fortuna no las miró: "Ni siquiera sabíamos que iban a ir, se nos hizo rarísimo que estuvieran ahí, literalmente solo fueron a escuchar porque ni nosotros los podemos ver, no sé si ellos a nosotros sí, pero por mi parte yo no las pude ver en ningún momento".

Desde la detención del famoso mexicano, su familia ha enfrentado graves problemas económicos que los han llevado a la ruina y en la reciente entrevista con el matutino de Imagen TV, Dani contó que otra vez está en crisis pues ella pensaba que su padre iba a ser liberado esta semana: "Hemos hecho la venta de los tamales, hemos hecho rifas, las alcancías también, y justamente ahora estos 15 días más que nos dieron ya no estaban contemplados".

La hija de Héctor, quien realizó proyectos en el Ajusco como Lo que callamos las mujeres, relató que se apoyará en esta última etapa del proceso de su padre en la venta de tamales y otros micronegocios que emprendió: "Nosotros teníamos la esperanza en que saliera el martes y pues ahorita seguimos con los tamales y me sobran unas cajitas, también las voy a vender, estoy haciendo de todo para estos últimos 15 días". Finalmente, Daniela manifestó que por el momento no puede hablar de las presuntas pruebas que tanto Alexa como Ginny presentaron para comprobar la culpabilidad de Héctor, pero confía en la inocencia del actor.

