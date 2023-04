(VIDEO) Televisa, en shock: Revelan qué hizo Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, antes de morir

Ciudad de México.- La noche del pasado domingo el mundo del espectáculo se vistió de luto, pues a la edad de 27 años murió José Julián Figueroa, el hijo del fallecido cantante Joan Sebastian y de la actriz de Televisa, Maribel Guardia, quien tras este lamentable hecho se ha mantenido alejada de las cámaras. Ahora, en redes sociales comenzó a circular un video que muestra qué hizo el joven un día antes de morir.

José Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia, murió el pasado domingo. Foto: Internet

Desde la tarde del pasado miércoles 12 de abril del 2023 comenzó a circular en redes sociales un clip que muestra a José Julián y a su amiga Mariella Navarro muy felices y cantando. De acuerdo con información compartida por la misma amiga, estas imágenes habrían sido grabadas una día antes de que el joven cantante muriera, es decir el sábado 8. A Julián Figueroa se le ve entonando Acá entre nos, canción de Vicente Fernández, mientras que su compañera lo sigue en la melodía.

También se ve a José Julián muy contento y sosteniendo una botella, acción que desde luego ha dividido opiniones entre la gente del Internet. Junto con el material audiovisual Mariella Navarro añadió la descripción: "Gracias por compartir un cachito de tu vida conmigo. Descansa en paz", acompañado de un emoji de corazón blanco y de una paloma, en representación al luto por la muerte del joven cantante.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Tras la publicación del que sería el último video con vida de José Julián Figueroa, Mariella reveló a sus seguidores de Instagram, a través de una historia que José Julián la buscó el día de su muerte, a las 04:00 horas, no obstante, ella no le respondió. Confesó que esta situación la tiene muy afectada. Cabe recordar que si bien el joven cantante tenía problemas de depresión, las autoridades médicas han revelado que éste murió por causas naturales.

Y me parte el alma saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida, ahora comprendo la insistencia que tenías por hablar, eran las 4 am y un simple mensaje pudo haber cambiado mucho, mi vida está en shock y no puedo asimilar la noticia, sólo me queda pedirte perdón por no haber respondido ese último mensaje", se lee en la historia de la joven.