Actriz de Televisa, furiosa, arremete contra Rosalía por concierto en CDMX: "No tiene principios"

Ciudad de México.- La reconocida y muy polémica actriz de Televisa, Gala Montes, recientemente se instaló en medio del ojo público y está comenzando a dar de que hablar, debido a que a través de sus redes sociales se mostró furiosa y no dudó en arremeter en contra de Rosalía, debido a que considera que su concierto en la Ciudad de México es algo que debió de rechazar, afirmando que "no tiene principios".

Como se sabe, hace varios días se anunció que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció a través de un simpático video en TikTok que el próximo viernes 28 de abril, en punto de las 20:00 horas, se va a presentar de forma gratuita la reconocida cantante catalana en el Zócalo de la mencionada capital, por lo que ha generado gran revuelo en las redes sociales, pues miles aplaudieron la decisión.

El anuncio en cuestión de minutos se comenzó a hacer viral y las redes sociales comenzaron a llenarse de memes y comentarios en alegría de este hecho, aplaudiéndole a Sheinbaum, sin embargo, en medio de toda esa felicidad hubo quienes no se mostraron felices ni de acuerdo con la situación, pues comenzaron a señalar que ese dinero que le pagaron podría haberse utilizado para cosas mejores como medicina, siendo una de ellas Montes a través de Twitter.

La reconocida actriz de La Mexicana y El Güero a través de su cuenta en la red social dejó en claro que estaba sumamente indignada con la cantante, pues señaló que: "Bueno, ya no te amo tanto Rosalía. Ese dinero nos está costando a todos los mexicanos. Rosalía, chale", siendo muy contundente al expresar que con ella la catalana podría tener un fan menos y como queriendo que cancele su participación.

Ante este hecho, una persona le quiso hacer ver que la intérprete de Con Altura no tiene la culpa de lo que pasa con el Gobierno o los problemas de México y solo iba porque era trabaja, a lo que ella señaló un "No amor, Rosalía es una artista sin principios ni valores, ¿Qué sigue? ¿Qué vaya a cantarle Las Mañanitas a Nicolás Maduro y se excuse con que a "ella le pagan"?", comparando la situación con la polémica de Pablo Montero.

Cabe mencionar que este mensaje ha dejado muy divididas las opiniones, pues hay quienes salieron en defensa de la prometida de Raw Alejandro apoyando el hecho de que ella no tiene la culpa de nada y como artista no puede meterse en temas políticos, mientras que otros afirmaron que si se hubiera negado habría quedado mal con sus millones de fans y solo lo hacía por ellos y no deberían de juzgarla.

