¡Amenazado! Exconductor de Televisa denuncia en redes sociales un mensaje intimidatorio que recibió

Ciudad de México.- Una vez más la pasión desbordada por un equipo de futbol ha hecho de las suyas y está vez ha llegado hasta las amenazas, así lo denunció el exconductor y analista deportivo de Televisa y ahora en FOX Sports, Fernando Schwartz, quien a través de las redes sociales denunció haber recibido ese tipo de mensajes intimidatorios por parte de seguidores del Atlas de la Liga MX y mostró uno de los mensajes que le llegaron.

Schwartz publicó una captura de pantalla de uno de los mensajes privados que le enviaron en el que le expresan su molestia por haber criticado al equipo de Guadalajara y enseguida le hacen una advertencia intimidatoria. "Q trais con el atlas mi Fer acuérdate q x algo pasan las cosas yo nomás te digo bájale de huevos (sic)", ante esto, el conductor externó su molestia e hizo una petición para que las ligas deportivas en las que participa pusieran atención.

"Las amenazas de los cobardes seguidores de Atlas FC ojo Liga BBVA MX, The Champions esto no se puede permitir más", escribió el también analista. Aunque solo mostró un mensaje, aseguró que recibió varios con las mismas intenciones. Hasta el momento, las diferentes competencias y el club no se han pronunciado sobre la situación. Mientras que siguen las especulaciones sobre por qué habrían mandado ese tipo de mensajes a Schwartz.

Uno de los posibles motivos podría ser un twitt derivado de la eliminación del Atlas en la Liga de Campeones de la Concacaf donde perdieron ante el Philadelphia Union en el marcador global, por lo que Fernando Schwartz escribió "A lo Atlas, ridículo", por lo que habría generado molestias entre varios seguidores rojinegros quienes, algunos de ellos, también cuestionaron su publicación de denuncia en redes sociales.

El Atlas no vive uno de sus mejores momentos ya que quedaron eliminados del torneo internacional de clubes de la Concacaf luego de perder 1-0 en el partido de ida y después de verse alcanzados en la vuelta donde terminaron empatados a dos goles con un gol de Julián Carranza en la recta final del partido. El Atlas enfrentará mañana al Pachuca en un partido correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX.

En su camino en el torneo le restan partidos contra Necaxa y después ante Atlético San Luis, ambos en condición de visitante. Actualmente los rojinegros son décimo terceros de la clasificación con 14 puntos y están a un lugar de meterse al repechaje desde donde pueden seguir su camino a la Liguilla.

Fuente: Tribuna