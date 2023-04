Antes de su muerte, Julián Figueroa llegó a 'Hoy' y estremeció al público con estas declaraciones

Ciudad de México.- El pasado viernes, 9 de abril, el mundo de la farándula mexicana se estremeció con el sensible e inesperado fallecimiento del hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa. A cinco días de este lamentable acontecimiento, los medios continúan compartiendo entrevistas que el famoso dio en vida, lo que, de alguna manera, puede darle a la audiencia la perspectiva de cómo era el cantante en su vida privada.

Como era de esperarse, la estrella de Corona de Lágrimas continúa viviendo su luto, pero esto no impide que ella sea consciente de las entrevistas que algunos medios continúan retransmitiendo en sus respectivos portales. Tal es el caso de la cuenta de Instagram de Confesiones de Famosos, donde hace cuatro días compartieron un video de la vez en que Julián asistió al programa Hoy e hizo estremecedoras confesiones.

En el clip se aprecia a Julián compartiendo unas bonitas palabras para su madre, Maribel, quien se encontraba sentada a un lado de su nuera, Imelda Garza-Tuñón. En determinado momento, Figueroa toma el micrófono y comienza a hablar sobre lo importante que ha sido la figura de su madre en su vida, a quien describió como una persona que siempre busca lo positivo en la gente, pese a que ellos mismos no se den cuenta de ello.

Julián Figueroa, entrevista en 'Hoy'

En el video, Julián menciona que ese día en específico era el cumpleaños de Maribel, es decir, el programa se habría grabado el 29 de mayo. En la misma entrevista, Julián revela que, en ocasiones, padece episodios de depresión, sin embargo, señaló a su madre como su motor y la única que es capaz de sacarlo adelante cada vez que tenía este tipo de crisis. Al final, Figueroa destacó que no decía esto porque fuera el aniversario de vida de su madre, sino porque era algo que realmente sentía.

Y eso me ha pasado muchas veces a mí, cuando me he sentido deprimido, cuando me he sentido enojado con la vida. Mi mamá siempre logra ver lo bueno que hay en mí, me hace reconocerlo y me hace poder sacarlo. Entonces yo creo que es una calidad hermosa y hay que reconocerlo, no solo en su cumpleaños", concluyó el famoso