Exactor de Televisa defiende a Karla Souza por definirse como alguien de "color" y aclara que sí lo es

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Este viernes, 14 de abril, trascendió una entrevista de la estrella de Nosotros los nobles, Karla Souza, misma que no fue bien recibida por los críticos, quienes se le fueron a la yugular porque la actriz se defininó a sí misma como una "persona de color", en donde contó su experiencia al trabajar en Estados Unidos, cosa que fue tomada como si se apropiara de la lucha social del sector afroamericano. Motivo por el que un exactor de Televisa salió en su defensa y explicó por qué, pese a tener la piel blanca, la celebridad sí es considerada como alguien "de color" en el país gobernado por Joe Biden.

Todo ocurrió cuando la actriz de Qué culpa tiene el niño brindó una entrevista para el podcast de Roberto Martínez, donde contó lo duro que fue para ella comenzar a trabajar en el mundo de la actuación de Hollywood, industria que ya de por sí ha sido tachada en diversas ocasiones como racista. Durante la dinámica de preguntas y respuestas, ella comentó que, cuando hizo una audición para trabajar en una serie le hicieron firmar un contrato donde se estipulaba que, en caso de recibir el empleo se le pagaría la mitad, al mismo tiempo le dijeron que no podía trabajar en ningún otro sitio en el periodo que durara su participación.

Karla sí se quedó con el papel y, en efecto, recibió una paga menor a lo que le daban a sus compañeros que eran considerados como blancos, hecho que a la larga le causó molestias, motivo por el que se reunió con la productora para ver si le podían incrementar su sueldo, tanto a ella como a una se sus compañeras, quien sí era una artista afrodescendiente, fue este punto de la entrevista lo que causó indignación en la gente.

Llegué a decir 'sé que les estás pagando más a los blancos y entiendo que este contrato se hizo antes del verano de George Floyd, donde ustedes no entendían cómo funciona el racismo, pero digo, ahora ya lo sabemos, entonces deberían rectificar a que las mujeres que somos de color en la serie se nos pague igual que a la gente blanca

La indignación de la gente convirtió el nombre de Karla Souza en tendencia rápidamente, lo que provocó que la estrella de Televisa, que actualmente reside en Nueva York, Mauricio Martínez, saliera en defensa de Karla y aclaró que, aunque ella no tiene la piel de color, sí es considerada como tal en Estados Unidos, debido a que es una mujer latina. El histrión explicó que se trata de una concepción cultural del propio país.

Leo que muchos tuiteros están criticando a Karla Souza por que dijo en una entrevista “A nosotras las mujeres de color nos estaban pagando menos que a los blancos”. Oigan, en Estados Unidos cualquier persona que no sea americana blanca es considerada de persona de color. De nada.

Tuit de Mauricio Martínez

Créditos: Twitter @martinezmau

En un segundo tuit, Mauricio Martínez expresó con mayor profundidad por qué los estadounidenses podrían catalogar a alguien como una persona de color: "Nos ponen en la misma categoría a afro americanos, nativos americanos, latinos, asiáticos, etc, etc… No me pregunten por qué pero así es. Así que antes de tuitear para burlarse de alguien que está narrando su experiencia como extranjera mínimo investiguen el contexto".

Si bien, hubo quienes estuvieron de acuerdo con la explicación de Martínez, también hubo quienes salieron a contradecirlo, aclarando que, en el país gobernado por Joe Biden no se les clasifica a las personas de dicha manera, argumentando que el fin del actor era únicamente defenderla para "quedar bien". Por otro lado, la villana de novelas de Televisa, quien es originaria de Inglaterra, Azela Robinson tachó a los norteamericanos de "racistas" por la postura en la que ven a las minorías que habitan en su país.

Mil veces ser persona de color que un pin... pambazo crudo #gringosracistas

Tuit de Azela Ronbinson

Créditos: Twitter @azelarobinson

Cabe señalar que si bien, en Twitter se leyó un gran descontento hacia las declaraciones de Karla, la realidad es que también hubo quienes la defendieron y aclararon que, pese a que ella fuera blanca, en Estados Unidos se le veía como "latina", a su vez, algunos pusieron de ejemplo lo ocurrido con la actriz Anya Taylor Joe, quien también fue tratada como persona de color, siendo que ella era extremadamente blanca.

Fuentes: Tribuna