¿Fue infiel? Eugenio Derbez se confiesa en 'Ventaneando' y admite problemas con Alessandra Rosaldo

Ciudad de México.- La tarde de este viernes 14 de abril el querido actor y productor Eugenio Derbez volvió a pisar las instalaciones de TV Azteca debido a que apareció como invitado especial del programa Ventaneando, desde donde hizo impactantes confesiones que dejaron sin palabras a la audiencia. Una de ellas fue que el extrabajador de Televisa admitió por fin que sí tiene problemas matrimoniales con su esposa Alessandra Rosaldo.

Sin duda alguna el creador de programas como La Familia P.Luche, Al derecho y al derbez, Derbez en cuando y XHDRBZ y la integrante de Sentidos opuestos se han convertido en una de las parejas más sólidas del espectáculo mexicano y es que luego de 16 años juntos siguen teniendo una excelente química y una hermosa familia. Pero al igual que toda pareja, ellos no se han salvado de los inconvenientes y recientemente Eugenio habló al respecto.

Durante su aparición en la emisión conducida por Pati Chapoy, el padre de José Eduardo y Vadhir Derbez relató que diariamente tiene encontronazos con su esposa: "Discutimos mucho porque le digo 'te casaste con un comediante, yo tengo el error o la fortuna… de que cada vez que hay conflictos o problemas, yo hago una broma… y Alessandra no, a Alessandra le gusta más el drama y ella es de 'me estoy sintiendo mal, no me vengas con un chiste'", declaró.

Luego de narrar un conflicto de pareja que sostuvieron en la última temporada de De viaje con los Derbez, el mexicano de 61 años admitió que él y Rosaldo suelen pelear mucho: "Todos los días, ¿sabes qué?, yo creo que el secreto de una pareja no es llevarse bien, es aprender a saber pelear… porque peleamos muy seguido, el secreto es saber cómo pelearte y saber hasta dónde estiras la liga, hasta dónde no, hasta dónde la dejas. Yo creo que eso nos ha mantenido juntos, el saber cómo pelear”.

Cambiando un poco de tema, Derbez también dijo que ha tratado de ser un poco más responsable en la crianza de su hija menor Aitana para no cometer los errores que tuvo antes (Aislinn, Vadhir y José): "Es que yo fui padre muy joven, y luego mi único interés era divertir a mis hijos, entonces más que ser un padre fui otro escuincle jugando con ellos, a los 23 era un escuincle irresponsable que lo único que quería era divertirlos y los arriesgaba mucho, los comparaba, o sea, todos los errores que puedes tener un papá".

El exprotagonista de la televisora de San Ángel además relató que crear demasiada competencia entre sus hijos mayores fue un gran error que ahora le reclaman: "Te voy a decir el peor error que cometí con ellos, yo en mi afán de empujarlos y en mi ignorancia también, llega de repente Vadhir y me decía 'papá, saqué primer lugar en la escuela', o segundo, y yo en lugar de decirle 'muy bien mi amor', le decía 'bien hijo, pero ¿por qué no fuiste el primero?'".

Y finalmente el ganador al Premio Oscar 2022 cerró diciendo que él no pretende que ninguno de sus cuatro herederos busquen su ejemplo y explicó que de hecho Aislinn dejó de actuar por la presión que sentía de ser su hija: "Me dijo 'ya no quiero dedicarme al medio artístico porque durante muchos años sentí que yo no era como tú o más que tú, y no iba a ser suficiente para ti’, me lo ha dicho, y por eso empezó con lo del podcast", admitió en Ventaneando.

