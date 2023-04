Galilea Montijo admite que está abierta al amor y manda recadito a Cuauhtémoc Blanco tras su divorcio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Galilea Montijo de nueva cuenta logró dejar en shock a todo Televisa debido a que este viernes 14 de abril habló con la prensa por primera vez acerca de su divorcio de Fernando Reina Iglesias e incluso hasta aprovechó para mandarle un recadito a su exnovio Cuauhtémoc Blanco. A pesar de confesar que su separación no ha sido un proceso nada sencillo, la también actriz se declaró abierta al amor.

Luego de terminar la transmisión del programa Hoy, la originaria de Guadalajara, Jalisco, dejó las instalaciones de la empresa de San Ángel y se encontró con diversos reporteros, que durante las últimas semanas la habían buscado para hablar de su divorcio. En primer lugar, Gali aprovechó las cámaras para desmentir que el motivo de su separación haya sido una infidelidad, pues se especulaba que Fernando había tenido un hijo con otra mujer.

Luego Montijo explicó que su hijo Mateo de 11 años se encuentra bien y llevando terapia para entender el proceso de divorcio, por lo que aseguró que siempre serán una familia. Asimismo no descartó volverse a enamorar: "Yo siempre soy una perdida, loca, enamorada y creyente del amor, yo siempre voy a creer en el amor... voy a estar abierta al amor, me parece muy pronto también decirte que voy a volver a casarme", dijo entre risas.

Eso sí, la guapa mujer tapatía de 49 años aseguró que no es algo que ya esté buscando ya que se encuentra viviendo un duelo: "No sé, en este momento ni me pasa por la mente, ni me pasa por la cabeza, yo me estoy dando mi tiempo, mis terapias, ejercicio, hace 3 meses o cuando dije (lo de mi separación), no podía ni platicarlo, entonces es día a día". Y aunque subrayó que por ahora lo más importante es su hijo, Montijo manifestó que no descartará algunas invitaciones amorosas si se le presenta la oportunidad.

Salir y conocer, probablemente el día de mañana me vean cenando con alguien, y sí, ¿por qué no?, o sea no lo veo malo, salir... no es que tampoco ande buscando, conforme vamos creciendo y madurando, ya hasta lo dejo como a un lado, estoy como en otra etapa en este momento".

Por último, al ser cuestionada sobre la bioserie que se planea en torno a la vida del exfutbolista y ahora político Cuauhtémoc Blanco, la conductora del Canal de Las Estrellas aseguró que no le incomodaría que se hablara de ella y hasta dijo estar dispuesta a dar su autorización. Pero con su característico sentido del humor, la actriz de novelas como El premio mayor, Azul, Tú y yo, Tres mujeres y El precio de tu amor le dijo al exintegrante del América que deberá darle una remuneración económica por usar su imagen:

Pues ¿de cuánto estamos hablando?... No, fui parte de su vida, tampoco es que me pueda esconder ¿no?, digo, cuando tu tienes un pasado, tuviste un pasado, y sobre todo un noviazgo que fue tan mencionado para bueno para malo, a mi la verdad ni me incomoda, no sé, fui parte de su pasado, es parte de mi pasado y creo que no tenemos nada en contra los dos", explicó.

Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco

