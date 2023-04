Golpe a Juan Osorio: Filtran que Emilio Osorio es 'hijo' de Bobby Larios y así reacciona el joven

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace un par de horas el joven actor Emilio Osorio reaccionó por primera vez a los rumores que afirman que su verdadero padre no es Juan Osorio sino el actor Bobby Larios, quien fue amante de su reconocida madre Niurka Marcos en la época en la que él nació. El también cantante de 20 años respondió de forma tajante a esta fuerte controversia y dejó sin palabras a todos los televidentes.

Desde hace años ha existido la versión de que Bobby traicionó al productor de novelas de Televisa pues cuando trabajaba en una de sus producciones presuntamente anduvo con la actriz cubana. De hecho este rumor provocó su veto en la televisora de San Ángel y tuvo que pasar más de una década para que los ejecutivos descongelaran: "Me dieron hasta con la cubeta, me corrieron de una empresa... Todos me vetaron por él, claro que me vetaron", dijo hace tiempo.

En varias ocasiones la llamada 'Mujer Escándalo' ha desmentido este rumor explicando que Emilio nació en el año 2002, cuando todavía no conocía al actor de novelas como Mujeres engañadas, Tres Mujeres, Las vías del amor y Velo de novia. A inicios del mes de abril el exnovio de Karol Sevilla volvió a ser tendencia en Twitter después de que un usuario comparara su parecido físico con el de Santiago, hijo de Larios, y posteriormente más de un internauta dijo que ambos jóvenes eran idénticos.

Comparan a hijo de Bobby Larios con Emilio Osorio

Aunque el joven actor siempre había tratado de estar alejado del morbo y el escándalo, durante su reciente entrevista con el programa De primera mano fue cuestionado al respecto y respondió de una forma tajante: "Mira, realmente no tengo que decir nada al respecto, pero te voy a contestar la pregunta por respeto, obviamente a que lo preguntaste", dijo Emilio al escuchar de las comparaciones que han hecho con el hijo de Bobby.

El protagonista de la serie Juntos el corazón no se equivoca aseguró que las personas que siguen hablando de su supuesto parentesco con Larios ni siquiera son sus fans y dejó muy en claro que le importa poco lo que opinen: "Me di cuenta de que es un chisme generacional, entonces las personas mayores o las personas que vivieron todo eso conocen el chisme, las que no, no. Termina siendo pues un chisme más que probablemente va a ser parte de mi historia y ya".

Gente de mi edad desconoce si quiera quién es Bobby Larios y desconoce el chisme", expuso.

Cabe resaltar que hace un tiempo la propia Niurka Marcos ya había enfrentado los rumores de que su hijo menor no era heredero del productor Juan Osorio y respondió con un tajante mensaje: "La gente es morbosa y mira si quieren dudar de quién es el papá, qué pena por Juan, porque yo lo amo y lo respeto, pero yo no tengo ninguna duda de quién es la mamá", declaró ante las cámaras del programa ¡Siéntese quien pueda!.

Fuente: Tribuna