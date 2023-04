La música, en shock: Querida cantante revela que recibió ayuda de un poderoso narcotraficante

Los Ángeles, California.- No es un secreto que varios delincuentes que se dedican al tráfico de drogas se han relacionado con artistas de fama internacional. De hecho, en el caso de México, se ha especulado que los más poderosos capos mantuvieron relaciones sexoafectivas con conductoras, modelos y bailarinas, según el último libro de la historiadora Anabel Hernández. Esta situación también se repetiría en Colombia, donde una querida cantante recibió apoyo de un narco cuando su familia se encontraba mal económicamente.

La cantante que reconoció ante medios nacionales e internacionales que llegó a recibir apoyo de un narcotraficante fue nada más y nada menos que 'La Bichota', Karol G. En una entrevista, la cantante de Provenza reveló que, hace ya varios años, muchos antes de que ella alcanzara la fama que ahora posee, su familia recibió ayuda monetaria de Pablo Escobar, máximo líder del Cartel de Medellín y uno de los capos más poderosos del mundo en los años noventa.

Como se sabe, Pablo Escobar fue un narcotraficante, criminal, terrorista y político colombiano, además de fundador y líder del Cartel de Medellín, el cual se dedicaba al tráfico de cocaína. Como muchos otros capos, este recibió tanto halagos como críticas en su época, debido a las actividades ilícitas que realizaba y a la ayuda que daba a sus connacionales. Karol G, por su parte, compartió que vivió un episodio con el capo, en el cual este "salvó" a su familia antes de que ella naciera.

La cantante de MAMIII reveló que su mamá durante mucho tiempo trabajó como mesera, y en una ocasión Pablo Escobar cenó en el restaurante donde ella laboraba: "le dejó una propina que cambiaría la vida de la familia y la ayudaría a levantarse", se lee en una entrevista que la cantante dio. No obstante, la violencia también alcanzó a su familia en esa época, pues tiempo después de este hecho mataron a su tío por permanecer en la calle durante un toque de queda.

