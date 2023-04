¿Romance en Televisa? Emmanuel Palomares le da tremendo beso a Erika Buenfil y ella no lo oculta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos meses, el nombre de Erika Buenfil y Emmanuel Palomares ocuparon los titulares de diversos medios de comunicación dedicados a la farándula, ¿la razón? Ambos comenzaron a trabajar en la producción de Perdona Nuestros Pecados, donde demostraron tener una química innegable, lo que abrió paso a diversas especulaciones sobre un presunto romance entre ambos.

Como suele ocurrir en este tipo de casos, diversos medios de comunicación acudieron a la estrella de Vencer El Pasado, a quien cuestionaron si en realidad mantenía una relación con el actor, quien es 27 años menor que ella, a lo que la histrionista respondió que esto no era así y destacó que ambos son muy buenos amigos y que siente un gran aprecio por el actor de Antes muerta que Lichita y Nacer contigo.

Sin embargo, la tarde del pasado jueves, 13 de abril, la pareja volvió a dar de qué hablar, el motivo de ello es porque Emmanuel le dio tremendo beso a la actriz de Tres mujeres en los pasillos de Televisa, entonces... ¿sí hay un romance entre ellos o no? La realidad es que esto no es así. Si bien, esto podría emocionar a más de uno, lo cierto es que el beso se lo dio en la mejilla, aunque esto no descarta que Palomares sí parece disfrutar del beso que le dio a su compañera.

Por su parte, Erika Buenfil, únicamente aparece sonriendo y, por la posición de la foto, todo indicaría que fue ella quien tomó la selfie. Cabe señalar que la pareja de famosos no se besó sin un motivo en específico y es que, aunque no existe un amorío entre ellos, la realidad es que ayer se celebró el Día Internacional del Beso, motivo por el que ambos aparecen celebrando en redes sociales, realizando dicha acción.

Fotografía de Erika Buenfil y Emmanuel Palomares

Créditos: Instagram @erikabuenfil50

La fotografía fue replicada en diversos medios de comunicación, donde varios fans destacaron lo lindos que se ven juntos, mientras que algunos más reconocieron que, posiblemente, entre ellos no existe más que una bella amistad, tal y como la actriz de La mexicana y el güero, Te doy la vida y Por amar sin ley, se ha esforzado en aclarar desde antes de que la telenovela comenzara sus emisiones.

La vida amorosa de Erika Buenfil siempre se ha destacado por ser sumamente privada, al grado en el que después de su amorío con Ernesto Zedillo Velasco, a la famosa no se le ha conocido ninguna pareja en el medio. Esto no significa que la histrionista no haya tenido parejas en todo este tiempo, ya que, según sus declaraciones en diversas entrevistas, sí ha salido con algunos actores, pero siempre procura hacerlo de la manera más íntima posible.

