Shock en la Realeza: Kate Middleton impediría que Meghan Markle asista a coronación de Rey Carlos III

Reino Unido.- Recientemente la Realeza de nueva cuenta acaba de queda en completo shock, debido a que de un reconocido escritor y experto en la familia británica, afirmó que Kate Middleton sería la que impediría que Meghan Markle, esposa del Príncipe Harry, viaje a Londres el próximo mes y así no asista a la coronación de su suegro, el Rey Carlos III, dado a que no la soportaría y no querría verla ni en pintura.

Cómo se sabe, la ceremonia para hacer oficial el ascenso del primogénito de la fallecida Reina Isabel II y el también difunto, Príncipe Felipe de Edimburgo, será el próximo 6 de mayo de este 2023, motivo por el que toda la familia estará presente y por supuesto después habrá una gran celebración para los británicos afortunados de encontrar lugar para asistir al gran evento de forma gratuita, algo que no era permitido anteriormente.

Ante este hecho, se especuló mucho sobre la participación de los duques de Sussex, dado a que además de que será el cumpleaños de su hijo mayor, el Príncipe Archie, desde hace meses que han estado acaparando titulares por sus constantes ataques a la Corona, mismos que recientemente fueron respondidos por el propio Palacio de Buckingham, que en un comunicado señalaron que solamente Harry llegaría para acompañar a a su padre en su día más importante.

Aunque dicho comunicado afirma que la ausencia de Markle es debido a que quiere celebrar el cumpleaños de su primogénito, recientemente el famoso escritor, Tom Bower, escribió Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors, en donde afirmó que la realidad era que Meghan sí quería estar en el evento histórico tan importante y lleno de antiguas tradiciones que no se veían hace poco más de70 años, pero que Middleton se lo impidió.

Aparentemente las declaraciones que hicieron en contra de la esposa del Príncipe William es algo que aún no olvidan y harían que pusiera un ultimátum, pues según Bower: "Todos debemos estar agradecidos de que Kate, al final, creo, impidió que Meghan viniera y dijo que: 'no la aceptaría allí bajo ninguna circunstancia'. Y si ella [Markle] viniera, tendría que sentarse en la parte de atrás", lo que no le parecería a la pareja.

Finalmente Tom declaró que "Creo que para la familia real, la presencia de Harry es constitucionalmente importante", señalando que uno de los principales motivos es la permanencia dentro de la línea de sucesión y que presencie lo que él tendrá que vivir y hacer si "Dios no lo quiera, todos los Cambridge murieran, tendríamos al Rey Harry en el trono después de Carlos, así que él tiene que estar allí".

Fuente: Tribuna del Yaqui