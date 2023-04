Shock en Televisa: Maribel Guardia comparte VIDEO del lugar en el que reposan cenizas de Julián Figueroa

Ciudad de México.- Sin duda alguna todos los millones de fans de Televisa acaban de quedar en completo shock, debido a que la famosa actriz y reconocida cantante, Maribel Guardia, recientemente empleó su cuenta de Instagram para compartir un VIDEO en el cual muestra el lugar en el que actualmente reposan las cenizas de su único hijo, el famoso actor y cantante, Julián Figueroa, quien falleció a los 27 años de edad.

Como se sabe, el pasado lunes 10 de abril se confirmó que lamentablemente el hijo de la reconocida y famosa actriz de novelas, había perdido la vida a causa de un infarto agudo al miocardio con tan solo 27 años de edad, hecho que lo reveló ella misma en un comunicado, en el cual aprovechó para pedir que respetarán su dolor en estos momentos tan difíciles para ella y su familia, pues querían llevar todo en privacidad y solo con los amigos más cercanos y familiares.

Ahora, la reconocida actriz de Lagunilla Mi Barrio acaba de revelar que le cumplió una de las promesas que le hizo al joven actor, y para dar fe de ello grabó un video en el que muestra el lugar donde reposan las cenizas del joven cantante, luego de que el pasado miércoles se comprometió a mostrar los arreglos florales y el nicho que colocó dentro de su casa para conservar los restos de su único hijo, mientras señaló que "Yo no me quiero separar de las cenizas de mi hijo por ahora”.

Junto a este video, la costarricense, a pesar de la controversia que surgió en redes sociales por la forma en que distintos periodistas hicieron guardia a las afueras de su casa, la artista prefirió destacar todo el cariño que ha recibido en este difícil momento y escribió: "Quiero agradecer a la prensa por los más de 25 arreglos que enviaron con recursos personales (no de sus medios), y a todos los amigos y compañeros por todo el amor enviado. Que Dios los bendiga. Gracias por tanto amor".

Junto a las decenas de arreglos florales que están distribuidos en el exterior e interior de la morada de la artista, también se observa la imagen de la Virgen de Guadalupe, así como una fotografía enmarcada de Julián en la que luce sonriente y que tiene un rosario alrededor, además de algunos ángeles, y parte del dibujo que el pequeño José Julián le dio a su padre antes de su deceso

Finalmente, la intérprete de Pollitos con Papas acompañó las imágenes con el sencillo Si me Pides, uno de los tantos temas que compuso y cantó el también hijo de Joan Sebastián en vida, haciendo que millones de sus seguidores se mostraran sumamente conmovidos con la situación que estaba enfrentando la famosa actriz que ha señalado que aún está tratando de asimilar todo lo que está pasando.

No importa la distancia, las fronteras, ni el dolor. Nadie podrá separar este nuestro inmenso amor. No importan las barreras, que nos vayan a poner. Que por ti he de romperlas, para poder te querer. Si tú me pides la vida, pues mi vida te la doy, si Me pagas con un beso, hacia donde quieras voy, Si tú me pides la luna, desde el cielo la traeré, Para recordarte que por siempre como a nadie, Yo te amare”, dice parte del tema que se escucha de fondo.