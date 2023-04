Tras 10 años en Televisa, galán de novelas llega a TV Azteca y hace fuerte confesión en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber estado poco más de 10 años Televisa como uno de los consentidos del público, el reconocido galán de novelas y famoso cantante, Diego Boneta, recientemente acaba de llegar a TV Azteca, pues acaba de brindarle una entrevista a Venga la Alegría, en el cual hizo una fuerte confesión sobre su actual relación sentimental con la famosa actriz, Renata Notni.

Como se sabe, Boneta comenzó su carrera en la actuación siendo apenas un niño menor de 10 años de edad, comenzando en Código FAMA en el año del 2004 de la mano de la empresa San Ángel, tras lo que siguió formando parte de exitosos melodramas tales como Alegrijes y Rebujos, siendo Zeke y Lutero el último dentro de este, sin embargo, aunque en el 2014 se salió de la televisora, este no dejó su carrera y se instaló en Hollywood y hace poco protagonizó Luis Miguel: La Serie.

Pero ahora, tras casi una década alejado de los melodramas, el reconocido actor acaba de presentarse ante las cámaras del Ajusco, pues los reporteros al verlo en la Ciudad de México rápidamente corrieron para entrevistarlo y conseguir exclusivas, ya sea en temas laborales o en los personas, como lo es el hecho de si ya tiene planes de boda con Notni, con la cual tiene alrededor de tres años en una relación sentimental.

Varios de los reporteros le cuestionaron que podía decir respecto a los rumores de boda que había con la famosa actriz de El Dragón, a lo que este con una sonrisa y sin perder la calma ante los reporteros presentes dijo que "Todo a su tiempo, Renata y yo no tenemos ninguna prisa, vamos viviendo cada etapa conforme la vamos pasando, viviendo, y ambos estamos muy enfocados en nuestro trabajo, nuestra carrera".

De igual manera, señaló que tampoco ha dado un anillo de compromiso ni que tenga el hacer en un tiempo a corto plazo, debido a que debido a que "para nada, ninguna presión, creo que eso es lo padre de nuestra relación que hay cero presiones, ambos estamos viviendo una etapa de vida muy similar", expresó haciendo referencia a que han tenido trabajos importantes y han estado estables juntos con sus compromisos y noviazgo.

Finalmente, dejó en claro que no porque ahora no se viera casado no quería decir que no planeaba hacerlo algún día, pues "A mí sí me encantaría tener una familia como la que yo tengo, definitivamente", dando a entender que está en sus planes llegar al altar y tener hijos, pero que por el momento preferían seguir siendo solamente ellos y seguir disfrutando de su tiempo en pareja.

