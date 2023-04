Tras confirmar divorcio, Galilea Montijo se harta y explota en 'Hoy': "Yo sé con quién me acuesto"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la querida conductora Galilea Montijo logró apoderarse de la atención en las redes sociales y en los medios de comunicación debido a que hizo fuertes declaraciones en una reciente emisión del programa Hoy en la que contestó a todos aquellos que le han inventado supuestos amoríos tanto cuando estaba casada con Fernando Reina Iglesias como ahora que firmaron el divorcio.

Como se recordará hace algunas semanas la también actriz, quien se volvió famosa por su participación en novelas como El premio mayor, Azul, Tú y yo, Tres mujeres y El precio de tu amor, anunció que ya estaba divorciada del político mexicano, padre de su único hijo Mateo, luego de 11 años de matrimonio. En ese momento de inmediato surgieron muchas especulaciones de que podría haber existido una infidelidad por parte de ambas partes.

Sin embargo, tanto Gali como Fernando mencionaron que no había nada "oscuro" detrás de la decisión del divorcio y que aseguraron permanecer unidos como familia siempre por el bienestar de sus hijos, ya que ella les tiene un enorme amor a los herederos de él. El día de ayer jueves 13 de abril en el matutino de Las Estrellas se realizó un debate entre varios famosos y miembros de la prensa donde se abordó el tema de los medios llegan a acosar a los artistas.

'La Montijo' fue una de las primeras en alzar la voz al respecto explicando que ella ha decidido dejar de compartir detalles de su vida privada en las redes sociales y por ello mismo evita también hablar con los reporteros de ciertos temas: "Yo en mis redes, el 100 por ciento de mi Instagram no es mi vida completa, hace un tiempo yo compartía el 40 y ahora el 20 o a veces nada, y no es porque me esté escondiendo", explicó.

La originaria de Guadalajara, Jalisco, relató que había decidido dejar de exponer detalles de su vida por cuestiones personales porque se volvió más cerrada y no porque se esté escondiendo: "Conforme pasan los años te vas volviendo más cerrado, porque ya sabes lo que duele, que si dices 'a' pero mucha de la prensa se va de la 'a' a la 'z'". Posteriormente Galilea le pidió a los miembros de la prensa ser empáticos y ponerse en sus zapatos antes de sacar una nota falsa o que vaya a dañarlos.

Ya para concluir la plática con los diversos reporteros que estuvieron en el foro de Hoy, la también conductora del programa Netas Divinas estalló recordando que una persona de la prensa ha hecho fuertes comentarios en su contra y aprovechó las cámaras para mandarle un fuerte mensaje: "Hay una persona que lo ha dicho '¿sabes qué? que no se haga pende... que salga y diga que sí se acostó con uno y con dos y con tres", dijo furiosa y luego añadió:

Esto (su parte íntima) yo me lo cuido, tú no tienes ningún derecho pa' decirme a mí con quién me acuesto o no me acuesto ¡¿sí me explico?!", remató.

