Tras fuerte pelea en 'Sale el Sol', querida presentadora le diría adiós a Imagen TV ¿por Televisa?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber tenido un fuerte enfrentamiento en vivo de Sale el Sol con el polémico presentador, Gustavo Adolfo Infante, recientemente ha comenzado a sospecharse que la querida presentadora y famosa periodista de espectáculos, Ana María Alvarado, más pronto de lo que se pueda creer le diría adiós a Imagen TV, debido a que esta tendría un nuevo proyecto, ¿dentro de Televisa?

Como se sabe, el pasado jueves 8 de septiembre, Gustavo perdió los estribos durante la sección Pájaros en el Alambre, donde arremetió contra Ana María y Joanna Vega-Biestro, con las cuales no se tentó el corazón y sin piedad las destrozó afirmando que ninguna de ellas trabajaba y él era el único que conseguía exclusivas, además de que incluso amenazó con pedir la renuncia de Joanna, debido a que no podía trabajar más con ella, pues desmeritaban su trabajo y no podía soportar esa falta de respeto.

Tras esto, el público se mostró sumamente indignado y molesto con lo sucedido, por lo que comenzaron una serie de peticiones de firmas para enviar a Alejandra Luck, una petición despedido para él, tachándolo de ser un "misógino", sin embargo esto no sucedió, pero después de las disculpas que pidió a ambas mujeres estando en pleno programa en vivo todo pareció ir mejor para todos los presentes y hoy en día parecen llevarse muy bien.

Pero ahora, tal parece que sería Alvarado la que les diría adiós a sus famosos colegas de dicha televisora, dado a que a través de redes sociales comenzaron a señalar que ella sería perfecta para ser una de las participantes de la primer temporada de La Casa de los Famosos México, la cual será transmitida por el Canal 5 en este 2023, aunque aún no se tiene una fecha de inicio de grabaciones.

Ante este hecho, fue la misma presentadora que decidió responder de forma contundente que esos rumores deberían de dejar de avanzar, pues negó rotundamente el tener un interés en querer participar en esta, a lo que la productora de la empresa San Ángel, Rosa María Noguerón, se pronunció para cuestionarle el porque no, hecho del que aún no ha salido a responder, pero se espera que muy pronto dé respuesta.

Cabe mencionar que recientemente la cuenta de Twitter especializado en espectáculos, La Portada AI1, acaba de asegurar que "Paola Rojas será la jefa de La Casa de los Famosos México, la voz oficial del reality", la cual se encargara de realizar los anuncios, de hablar sobre las nominaciones y demás, hecho que ha interesado a todo, además de que la conductora principal sería la famosa presentadora y actriz, Galilea Montijo.

Leyenda

Fuente: Tribuna del Yaqui