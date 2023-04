Tras irse de vacaciones juntos, Eugenio Derbez denuncia la 'desaparición' de José Eduardo

Comparta este artículo

Kingston, Jamaica.- La semana pasada se estrenó la nueva temporada de De viaje con los Derbez, reality show que busca mostrar al público un poco acerca de la dinámica de convivencia entre Eugenio Derbez y sus cuatro hijos: Aislinn, Vadhir, Aitana y José Eduardo. Si bien en el show se pudo ver al hijo de Victoria Ruffo pasar grandes momentos con su familia paterna, la realidad es que todo cambió para el actor de CODA durante la jornada de este viernes, 14 de abril.

Resulta ser que hace una hora, el actor de Familia P. Luche compartió un video en donde denunciaba la desaparición de su hijo menor, a través de cuenta oficial de Instagram. En el clip se puede apreciar una parodia del locutor del Canal 5, de Televisa, el cual se dedicaba a denunciar las desapariciones de los mexicanos, como parte de un servicio a la comunidad de la empresa de San Ángel (dicha voz pertenece al propio Eugenio Derbez). Asimismo se pueden ver diversas escenas de José Eduardo en el rodaje del mencionado reality.

Pedimos su colaboración, para localizar a esta persona, que padece de sus facultades mentales. Fue vista por última vez bailando reguetón. Cualquier información, favor de proporcionarla en esta red social

Como ya estarás intuyendo, dicha denuncia pertenecía al promocional de la nueva temporada de De viaje con los Derbez, misma que fue rodada en Jamaica; sin embargo, esto no pareció ser del agrado de las personas, ya que, en un texto adjunto se puede leer que dicho comercial en realidad se trataba de una especie de felicitación por el cumpleaños de José Eduardo, quien este viernes, 14 de abril estaría cumpliendo 31 años.

Un poquito de fiesta no hace daño a nadie... La fiesta: ¡Feliz cumpleaños José Eduardo!

Eugenio Derbez felicita a José Eduardo por su cumpleaños

Como se mencionó anteriormente, esto terminó desatando la molestia de los seguidores de Eugenio Derbez, ¿el motivo? En los cumpleaños de sus otros hijos, el actor y productor, envió mensajes más personalizados lo que, de alguna manera, denotaba más amor, tal es el caso del que escribió para Aislinn Derbez, hace apenas 3 semanas, el cual se llevó las palmas del público que pudo leerlo.

¡Feliz cumpleaños, mi amorcito!!! Cuando tú naciste, desaparecieron todos mis miedos y descubrí lo hermoso que es ser papá! Gracias por enseñarme tanto! Te amo!!!!

Felicitación para Aislinn Derbez

Tomando esto como referencia, la gente no dudó en atacar a Eugenio Derbez, a quien acusaron de no ponerle sentimiento a su publicación e incluso algunas personas aseguraron que la estrella de XHDRBZ no quería a José Eduardo, mientras que algunos más argumentaron que la relación con su hijo menor no habría sido precisamente cercana porque Victoria Ruffo no habría permitido que ambos convivieran.

¡Oigan! Un poco más de sentimiento, a Aiss sí la felicitó con tanto amor y la de José Eduardo parece solo comercial para la serie", "¿Era felicitación de cumpleaños o comercial para la serie?", "Qué seco eres, mejor ni lo hubieras felicitado. Aún no apoyes a José Eduardo él brilla solo, muchos vemos la serie solo por él. feliz cumpleaños hermoso José Eduardo", fueron algunos de los comentarios de las personas

Los otros miembros de la familia de José Eduardo que lo felicitaron en redes sociales son Alessandra Rosaldo y Aislinn Derbez, quienes compartieron un par de historias con el protagonista de Mi tío. Hasta el momento, Victoria Ruffo no ha compartido nada en Instagram, pero posiblemente ya lo felicitó personalmente. Quien sí se deshizo en halagos para el más joven de los Derbez fue Paola Dalay, novia del famoso, quien compartió:

Mi amorcito, que te puedo decir que no te haya dicho antes… hace 31 años el mundo vio nacer a una cosita chiquita chiquita, a un bebecito precioso y perfecto. Feliz cumpleaños al mejor hombre que conozco, deseo que lleguen a tu vida solo cosas bonitas, que siempre estés rodeado de gente que te ame, de salud, y de mucho trabajo. Te amo

Felicitación de Paola Dalay

