VIDEOS: Belinda cautiva a espectadores en España al enseñar cómo hacer un perfecto acento mexicano

Madrid, España.- Si hablamos de famosas que no solo son queridas por sus fans sino que además cautivan a la audiencia con su carisma, sin lugar a dudas Belinda sería una de las más votadas y para muestra basta saber cómo le fue en el programa español El Hormiguero para el cual estuvo como invitada la noche del jueves 13 de abril, espacio donde además de abordar temas relacionados a su carrera como actriz y cantante, también enseñó la manera correcta de hacer un perfecto acto mexicano.

La rubia de ojos verdes tuvo una charla muy aneja con Pablo Motos, presentador del programa más famoso de la 'Madre Patria' a quien le confesó que, durante las grabaciones de la serie Bienvenidos a Edén, se quedó profundamente dormida mientras viajaba en tren de camino a Barcelona desde Madrid, evento que aseguró, fue algo que la llenó de vergüenza más al saber que esto ahora era del dominio público pues pensó que nadie estaba al tanto de los hechos.

Foto: Twitter

Mientras todo el público estaba al pendiente de su anécdota, la interprete de Luz sn gravedad o Ángel remarcó que si la gente te ve dormir en el tren, nadie te despierta y, aunado al cansancio que ella sentía, al final terminó perdida en España pues pasaron varias horas hasta que despertó y con ello, comenzó a tornarse desorientada sin saber a donde ir, especialmente porque también narró que para poder acceder a los sanitarios, es necesario pagar entre uno a dos euros, es decir, más de 40 pesos mexicanos.

"Entonces me tienes con el perro, con el pijama y las zapatillas 'me puede dar un euro para ir al baño'. Nadie me ayudó, nadie me dio un euro para ir al baño. Real, nadie me ayudó. Yo sentada ya en la silla esperando, como una loquita queriendo ir al baño porque diez personas me dijeron que no", recordó la actriz.