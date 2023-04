Actriz de Televisa aparece ahogada en llanto en VIDEO y da triste noticia sobre Maribel Guardia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz mexicana, quien tiene más de dos décadas trabajando para Televisa, dejó en shock a todos los televidentes debido a que en su más reciente aparición ante la prensa rompió en llanto y además compartió una triste noticia sobre su colega y amiga Maribel Guardia. Se trata de la talentosa Violeta Isfel, quien expresó entre lágrimas lo mucho que le dolió la partida de Julián Figueroa, hijo de la mencionada costarricense.

La intérprete de telenovelas como María Isabel, ¡Vivan los niños!, Porque el amor manda y Mi marido tiene familia fue captada por el reportero Edén Dorantes durante la conferencia de prensa en la que presentaron la nueva temporada de Renta Congelada y además de hablar de la enorme satisfacción que siente de regresar a este proyecto, también habló sobre los duros momentos que está viviendo Maribel por la muerte de su único hijo, quien nació fruto de su relación con Joan Sebastian.

Como se sabe, Violeta y la famosa mujer de 63 años son compañeras de trabajo ya que actualmente comparten escena en la obra de teatro musical Lagunilla mi barrio. Isfel mostró toda su admiración y respeto a Guardia debido a que pese al difícil momento que estaba viviendo, decidió salir a hablar en pleno funeral de Julián con los reporteros que la esperaban a las afueras de la privada en la que vive.

Ella es muy comprometida, ella ama al público, haber salido a hablar con ustedes creo que ha sido de los actos más generosos y amorosos, como es ella".

Maribel y Violeta en 'Lagunilla mi barrio'

Asimismo la intérprete de la malvada 'Antonella' en el drama juvenil Atrévete a soñar se dejó ver muy conmovida e incluso hasta llorando cuando recordó las palabras que expresó Maribel tras perder a su hijo. Violeta declaró que por supuesto haría caso a sus súplicas, pues la costarricense dijo ante las cámaras que todas las personas que tienen hijos deben de disfrutarlos al máximo: "Y claro que tomo las palabras de ella, de abrazar a mi hijo, apapacharlo, cuidarlo mucho y que él se entere y sepa que lo amo porque no sabemos que pueda pasar".

Asimismo la doblemente ganadora del reality Las Estrellas Bailan en Hoy dijo que aunque no sabía si Mari acudiría a las próximas funciones de Lagunilla mi barrio, sí anhelaba encontrarse con ella: "La quiero mucho", dijo conmovida. Mientras que la noche de ayer viernes 14 de abril Isfel volvió a platicar con Edén Dorantes revelando que no sabía si Guardia llegaría a la función programada y poco más tarde se confirmó que la costarricense no estuvo en el teatro.

Tal y como se informó días atrás, fue la actriz mexicana Alma Cero quien se encargó de suplir a Maribel en Lagunilla mi barrio para que ella siga viviendo su duelo por la muerte de su único hijo Julián Figueroa, quien murió el pasado fin de semana a la edad de 27 años. El joven cantante y autor mexicano perdió la vida víctima de un infarto fulminante durante la tarde del domingo 9 de abril mientras descansaba en su casa.

