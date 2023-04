¿Adiós Javier Alatorre? Tras 10 años en TV Azteca, querido conductor de 'Hechos' confirma su salida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Salió a la luz que un famoso conductor y periodista, quien cuenta con una enorme carrera en TV Azteca de casi 10 años, fue despedido del noticiero Hechos AM y él mismo ya rompió el silencio para confirmar su salida. Afortunadamente este presentador no es el reconocido Javier Alatorre, quien comenzó su trayectoria desde que se creó la empresa del Ajusco y por ello es de los pocos que cuenta con contrato de exclusividad.

En realidad el conductor que dejará el noticiero matutino del Canal Azteca Uno es Juan Manuel Jiménez. El originario de Guadalajara, Jalisco, llegó por primera vez a esta televisora como pasante y en la sede Azteca Jalisco. Uno de sus primeros proyectos fue en el programa Proyecto 40 donde fue corresponsal en Nueva York, pero sin duda alguna su primera gran oportunidad en la TV fue el programa Ciudad en tiempo real de ADN 40.

Además ha trabajado en programas de radiofusoras como MVS y EXA. Mientras que durante la pandemia el conductor de 33 años recibió otra nueva gran oportunidad tras los cambios que se avecinaron en Hechos AM tras el inesperado despido del reconocido Jorge Zarza. Juanma se volvió titular del noticiero Hechos Aquí entre nos al lado de Daniela Obregón, Otoniel Martínez y Uriel Estrada.

Desde hace algunas horas se comenzó a difundirse información de que la programación de noticias en TV Azteca cambiaría de forma drástica y que Jiménez quedaría fuera del Canal Azteca Uno. Los noticieros del Ajusco arrancarán a las 5:50 horas con Primera Línea y quienes quedan al frente son Nina Andrade y Daniela Obregón. Luego a las 7:00 horas le seguirán Hechos AM con Vaitiare Mateos, Oto Martínez y Leo Arriaga.

Mientras que en punto de las 8:00 horas serán 'Los Lara' quienes conduzcan el nuevo programa informativo Nosotros, Ustedes y Hechos. Esta emisión será conducida por Christian Lara y su esposo Roberto Ruiz. Mientras que al medio día en punto de las 14:00 horas se verá a Alejandro Villalvazo y Lucy Bravo conduciendo Hechos Meridiano. Y finalmente en Hechos Noche continuará Javier Alatorre.

De esta forma el único que no tiene proyecto en la programación de Hechos es Juanma, pero ¿realmente fue despedido?. No, el propio conductor tapatío desmintió que lo hayan dejado fuera de la 'jugada' en Azteca Noticias y en realidad relató que él conducirá un nuevo espacio que arrancará luego del noticiero de Alatorre: "Se llama Hechos Ciudad de México, no nos vamos de Fuera Informativa Azteca, pero dejamos el estudio y nos vamos a la calle", expresó Jiménez.

