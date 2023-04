Bad Bunny deja boquiabiertos a sus fans tras hacer tremendas declaraciones en pleno concierto

California, Estados Unidos.- El pasado viernes, 14 de abril, se celebró el Festival de Coachella, en California, Estados Unidos, donde los artistas invitados dieron grandes sorpresas para sus fans. Uno de los hechos que se robó la noche fue el apasionado beso que se dieron las cantantes Natti Natasha y Becky G; sin embargo, el ganador del Grammy, Bad Bunny no se quedó atrás e hizo lo propio con un inesperado discurso.

Como muchos sabrán, el denominado conejo malo dio uno de sus más grandes espectáculos en el escenario de Empire Polo Club, Indio, donde cantó sus más exitosos temas, pero en determinado momento, el famoso aprovechó el interludio entre dos canciones para dar un discurso a sus fans, sobre que, en realidad, desconocen gran parte de lo que los artistas deben vivir día con día, asimismo también aseguró que hay muchas cosas que ignoran con respecto a su pensar y su sentir.

Esta misma charla hizo que la mayoría de los presentes giraran sus miradas hacia la modelo integrante del clan Kardashian, Kendall Jenner, a quien se le ha visto junto a Bad Bunny durante los últimos meses, al grado en el que se ha especulado que ambos viven un tórrido romance, aunque nada de esto ha sido confirmado en ningún momento por alguno de los involucrados, y se cree que el discurso de Benito estaría relacionado con ello.

El famoso retomó lo que medios estadounidenses como Page Six han afirmado acerca de él, así como el escándalo que vivió recientemente cuando arrojó el celular de una de sus seguidoras, recordando que la prensa ha dicho diversas cosas relacionadas a él, pero que en realidad desconocen cómo es que se siente el famoso de manera interna, por lo que instó a sus fans a no creer nada de lo que se diga del reguetonero.

No saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos, no saben como en realidad vivimos. En las redes sociales, en lugares, en la prensa se dicen mil cosas, pero nunca podrán saber la realidad del o que siente su corazón. Por eso yo les digo que ustedes vean por mí que no salió de mi boca, no lo crean