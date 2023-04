Coronación de Carlos III: Un posible divorcio y hasta la participación de Katy Perry es lo que habrá en el evento

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- La cuenta regresiva de cara a la coronación oficial de Carlos III ha comenzado y la tensión en la corona parece aumentar más, sobre todo cuando hace unos días se confirmó que el Principe Harry, hijo menor del rey y Lady Diana sí asistirá llevándolo a viajar desde California hasta Londres pero sin la compañía de Meghan Markle, su esposa quien se supo, se quedará en Montecillo para cuidar de sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet.

Cabe destacar que esta será la primera vez que Harry se reencuentre con su familia luego de la salida del libro que contiene sus memorias titulado 'Spare' más el estreno del documental en Netflix de los Duques de Sussex, lo que supuestamente no fue del agrado del monarca quien además optó por desalojar a la pareja de Frogmore Cottage, residencia que les fue otorgada por la Reina Isabel II en el marco de su matrimonio en 2018.

Si bien el reencuentro entre padre e hijo será relevante para la prensa internacional, también lo ha sido un rumor que involucra a los actuales Príncipes de Gales, es decir el Príncipe William y Kate Middleton, actuales herederos a la corona los que al parecer, atraviesan por problemas en el lecho matrimonial que incluso los llevaría al divorcio, evento que Middleton hará oficial una vez que pase la coronación pues el protocolo indica a que nada debe opacar este relevante suceso.

La posible ruptura del matrimonio ha cobrado relevancia luego que Middleton siguiera los pasos de Lady Di quien rompió el protocolo real cual su matrimonio estaba en picada. Esto tiene que ver con los códigos de vestimenta pues mientras Diana Spenser pasó a la historia por usar el denominado 'Vestido de la venganza', la que es su nuera optó por cambiar el color en las uñas de sus manos de natural al rojo. Acto que aunque parezca poca cosa, en realidad es una muestra de rebeldía pues no se le permite a las mujeres de la corona portar colores llamativos en las manos.

Durante la misa de Pascua, la Princesa de Gales fue captada tomando de la mano a uno de sus hijos y sin temor a ser señalada, mostró su peculiar tono de uñas. Sin embargo, antes de Middleton, Meghan Markle también rompió el protocolo respecto a la manicura de las mujeres de la familia real pues en diciembre del 2018 mostró estar usando un color negro durante la British Fashion Awards, lo que entonces causó descontento en la Reina Isabel II.

Katy Perry amenizará el evento

Mineras los rumores que demuestran que la tensión entre los miembros de la familia real crece, poco a poco se han develado también detalles de la ceremonia de coronación, no la protocolaria que será en la Abadía de Westminster, sino sobre lo que sucederá una vez que Carlos III sea oficialmente el nuevo Rey de Inglaterra. Este evento involucra tanto a los invitados especiales como a los artistas que se encargarán de amenizar el evento, por lo que Katy Perry, el cantante Lionel Richie y Andrea Bocelli son los primeros confirmados para la ceremonia que será después de la coronación.

De acuerdo con lo expuesto por la BBC, la alineación oficial para la ceremonia que tendrá lugar el domingo 7 de mayo, es decir un día después de la coronación, contará con los artistas previamente descritos para amenizar a los presentes además de un acto encabezado por la agrupación de pop británico Take That, Sir Bryn Terfel, Freya Ridings y Alexis Ffrench. No se sabe si en los siguientes días habrá más artistas confirmados.

"El concierto celebrará un nuevo capítulo en la historia de la nación, con temas de amor, respeto y optimismo, celebrando las cuatro naciones, sus comunidades y la Commonwealth", se reveló a través de un comunicado.

Los jueces del programa estadounidense American Idol se sabe, son amigos de Carlos III e incluso en el pasado han fungido como embajadores de las organizaciones benéficas que el actual monarca fundó cuando se desempeñaba como Príncipe de Gales. En el caso de la intérprete de temas como Roar, Hot n Cold, I Kissed a Girl o Firework, ha colaborado con la organización British Asian Trust desde el 2020, organismo que se ha encargado de combatir la pobreza en el sur del continente asiático.

