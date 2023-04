¿Despedido? Tras pleito en 'Sale el Sol' y veto de Chapoy, Gustavo Adolfo Infante regresa a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico periodista Gustavo Adolfo Infante de nueva cuenta se encuentra metido en una fuerte controversia debido a que salió a la luz que habría firmado nuevo contrato en Televisa luego de 6 años formando parte de la televisora de la competencia Imagen TV. Presuntamente el conductor ha tenido reuniones con los más altos ejecutivos de San Ángel y ya sería un hecho que regresa a esta empresa.

Como se sabe, en septiembre del 2022 el presentador del programa De primera mano puso su renuncia sobre la mesa luego de haber sostenido un fuerte pleito con sus compañeros de Sale el Sol. De hecho Gustavo incluso pidió el despido de su compañera Joanna Vega-Biestro pues de lo contrario él dejaría el canal "O ella o yo", dijo aunque al día siguiente les pidió disculpas por haber tenido ese comportamiento en vivo.

Desde ese momento Infante se volvió una persona no grata para miles de televidentes que día a día han estado pidiendo su despido tanto de Sale el Sol como DPM y también la cancelación de su programa El minuto que cambió mi destino. Será este 2023 cuando los haters del presentador por fin cumplan su deseo de ya no verlo en Imagen Televisión pues se rumora que está en pláticas para regresar a la empresa de San Ángel.

Fue la reconocida periodista Verónica Gallardo quien filtró la noticia mediante su canal de YouTube, asegurando que su colega abandonará el Canal 3 para retornar a Televisa por todo lo alto: "La semana pasada lo vieron que llegó al sexto piso", expresó tajante. La conductora relató que Gustavo Adolfo específicamente estuvo en el área donde se firman los contratos, por lo que ya sería un hecho su regreso a esta televisora.

En el sexto piso está todo lo administrativo de Televisa, absolutamente todo, es donde entras a firmar un contrato porque ya te pusiste de acuerdo con el productor, con ejecutivos, de cuánto te van a pagar y no creo que haya ido a regalarles cacahuates", añadió.

Gustavo Adolfo dejaría Imagen TV

Poco después Gustavo, quien presuntamente está vetado de TV Azteca desde hace tiempo por orden de su exjefa Pati Chapoy, respondió a estos señalamientos y confirmó que efectivamente podría retornar a la empresa de Emilio Azcárraga Jean: "No tengo por qué explicarle a nadie nada de lo que haga, si tengo citas laborales o no laborales en Televisa o en la BBC de Londres, o donde sea, yo lo explique en tiempo y forma a quien se lo tenía que explicar".

A través de un video de YouTube, Infante explicó que de hecho sus jefes en Imagen TV ya saben de las negociaciones con un "altísimo" ejecutivo de Televisa: "Antes de ir a esas citas, yo avisé y les dije 'oigan, me están llamando y me están citando en Televisa y voy a ir allá, entonces, entro con mi carro, me estaban esperando, me llevó una señorita de Relaciones Públicas a la oficina de este alto ejecutivo", declaró. Hasta el momento no se sabe qué proyecto conducirá Gustavo en su regreso pero se habla de que tendrá su propio programa.

