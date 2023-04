Devastado, Eric del Castillo llega a TV Azteca y narra últimos momentos de actor de Televisa en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luciendo completamente devastado y aún sorprendido por la triste noticia, recientemente el reconocido actor de novelas, Eric del Castillo, hace poco que acaba de llegar a TV Azteca y en una entrevista en exclusiva narró los últimos momentos de vida del reconocido actor de Televisa y su gran amigo personal, Andrés García, para Venga la Alegría, demostrando que lo extraña y aún no se la cree.

Como se recordará, lamentablemente la tarde del pasado martes 4 de abril, el mundo del espectáculo se vistió de un triste luto, debido a que la esposa del actor de Pedro Navajas confirmó su muerte, confesando que tras haber sido hospitalizado y anunciar que necesitaba transfusión de sangre, su cuerpo no pudo más, tras lo que sus médicos dijeron que por desgracia a sus 81 años de edad falleció por complicaciones médicas en relación a su cirrosis hepática y las anemias que padecía por su leucemia.

Ante este hecho, se tomó la decisión de velarlo a puerta abierta para que sus miles de fanáticos, amigos cercanos y miembros del mundo del espectáculo, pudieran estar presente para darle el último adiós, recordando sus mejores y más polémicos momentos en sus años de trayectoria, dentro de la cual hizo grandes amigos, aunque al ser algo tan inesperado y ser velado en Acapulco, varios de estos colegas no pudieron asistir.

Andrés García. Internet

Ahora, la mañana del pasado viernes 14 de abril el padre de Kate del Castillo tuvo una entrevista en exclusiva con el famoso galán de novelas, en la cual este recordó que era un gran amigo de García, que solían beber juntos y salir de fiestas en sus mejores momentos, señalando que sin duda alguna siempre va a recordarlo y tenerlo muy presente en lo que le reste a él de vida, pues pasaron mucho tiempo juntos.

Ante esto, del Castillo afirmó que la esposa de García, Margarita Portillo, cuando brindó la noticia y se pusieron en contacto esta le dijo que "Fui el último que le habló, según dijo la señora Margarita (esposa de Andrés García). Empecé a cotorrear con él, me contestaba balbuceando, no le entendía, tenía que traducir la señora Margarita. Me despedí de él vacilando y todo, cual sería la sorpresa que falleció".

Finalmente, Eric mencionó que era algo verdaderamente triste, pero que ahora sabe que está en un lugar mucho mejor, además de que cuando se le cuestionó respecto a su había planeado algo sobre su muerte, este mencionó quiere que "De inmediato incineración, punto, eso de estar velando que viene uno y que el otro, no. Que las echen al mar en Acapulco para que se unan con las de Andrés para que seamos cuates toda la eternidad".

Fuente: Tribuna del Yaqui