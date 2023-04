El hijo de Meghan Markle y Harry disfrutará de una fiesta privada el día de la coronación de su abuelo

Comparta este artículo

Montecito, California.- Durante los últimos meses, los medios de comunicación se cuestionaron si los exiliados duques de Sussex serían invitados a la ceremonia de coronación del Rey Carlos III y, en caso de que esto ocurriera, ¿ellos aceptarían? Si bien, luego de que el libro de memorias del Príncipe Harry, Spare, salió a la venta, se dijo que hijo de Isabel II no invitaría a la pareja e incluso algunos devotos de la corona aseguraron que no volverían a ser bienvenidos en Reino Unido, la realidad es que el exesposo de la princesa Diana negó esto y habló sobre su convicción de invitar a su nuera e hijo.

Recién hace unas semanas se supo que, en efecto, Carlos III invitó al royal pelirrojo y a la actriz de Suits, pero también se supo que ambos estarían indignados porque no invitaron a sus hijos, la princesa Lillibeth y el príncipe Archie, lo que significaría un duro golpe para ambos, especialmente porque el 6 de mayo, día en que se programó la coronación, se celebra el cumpleaños del hijo mayor de los duques.

Durante la semana de este 12 de abril, se supo que Harry sí asistiría al magno evento, sin embargo, la estrella de Los Ángeles, no lo haría, ya que decidió quedarse en su mansión en Montecito, California, para celebrar el cumpleaños de su hijo mayor. Recién este sábado, 15 del mismo mes, el medio estadounidense Page Six compartió un informe en donde revelaron cómo será la fiesta de pequeño royal.

Fotografía de Meghan Markle y el príncipe Harry con sus hijos

Si bien, la lista de invitados a la coronación es exclusiva, también lo será la de la fiesta del cumpleaños número 4 de Archie, según lo dicho por el mismo medio, la duquesa habría invitado solamente a su madre, Doria Ragland, a los amigos de la escuela del menor y a algunas madres con las que Meghan se llevaría mejor. También se espera que acudan algunas celebridades, aunque hasta el momento se desconoce quiénes son.

Según información de una fuente cercana a los duques, Meghan optó por quedarse en casa para evitar que la gente continuara hablando de ella y así reducir el drama en la coronación de Carlos. El mismo informante reveló que la estrella de Dear or no deal desea que el Rey conviva con sus nietos, esto debido a que la famosa no planea introducir a su propio padre, con quien dejó de hablar desde antes de casarse con el príncipe Harry.

Si bien, Harry se perderá la fiesta de cumpleaños del pequeño Archie, algunas fuentes indican que solo acudirá a la ceremonia y volverá en cuanto ésta termine, por lo que se espera que esté en su casa para la noche del 6 de mayo. Por otro lado, se dice que el royal pretende compensar a su hijo, aunque se desconoce cómo lo hará. Cabe señalar que se prevé que el día de la coronación el hijo de la princesa Diana pasará momentos incomodos, dado a que es el primer encuentro que sostendrá con su familia tras el lanzamiento de sus memorias.

Fuentes: Tribuna