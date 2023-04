¿Es acoso o no? Internautas aseguran que la canción en la película de 'Mario Bros' da pie al acoso

Ciudad de México.- El pasado 5 de abril del presente año llegó a los complejos cinematográficos la nueva película de Mario Bros inspirada en el video juego con el mismo nombre y la que hasta el momento ha sido todo un éxito internacional rompiendo récords en taquillas; sin embargo, parece que no todo es bueno pues una nueva polémica ha salido a flote y esto tiene que ver con una de las canciones presentes en el material que, lejos de haberse vuelto viral, ahora internautas aseguran promueve el acoso hacia las mujeres.

La canción en específico es la que fue compuesta por el actor Jack Black, el cual en la película no sólo participó prestando su voz al personaje de 'Bowser', quien se sabe es el antagónico con el que el fontanero italiano tiene que luchar para llegar hasta el castillo y rescatar a la princesa 'Peaches', sino que además llamó la atención de la prensa internacional pues con la composición de este viral tema se dijo, puede llegar a ser nominados a los premios Oscar del siguiente año.

Foto: Twitter

Luego de haber sido un éxito y hasta haber dado pie a la creación de memes y parodias, el tema en cuestión han asegurando promueve el acoso, ya que en la letra se especifica la obsesión del personaje por quedarse con la princesa a la que presuntamente le demuestra su amor. Esta teoría basta remarcar comenzó en Twitter y ello ha generado una polémica internacional, pues mientras algunos internautas la defienden y remarca en qué se trata sólo de dibujos animados otros han pedido cancelarla pues señalan con ello se enseña este tipo de conducta como algo normal.

"No hablemos de la banalización del acoso que sufre Peach por Bowser y de ello hace una canción. A mí no me hace p…. gracia reírse del acoso. Un poco de respeto", se lee en redes sociales.