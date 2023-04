Horóscopos de Mhoni Vidente hoy sábado 15 de abril 2023: Predicciones para tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Llegó el fin de semana! Y Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los espectáculos, te dice cuál será la fortuna de tu signo zodiacal en los horóscopos de hoy, sábado 15 de abril del 2023. En estos encontrarás las predicciones del día en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Aquí los mensajes del Universo para ti en esta nueva jornada!

Aries

En temas de amor, es posible que sientas mucha confusión por cómo se está comportando tu relación; recuerda que nada es estático, pero eso no significa que sea malo. Trata de tomarte unas vacaciones a solas.

Tauro

Gracias a tus nuevos ejercicios te ves más en forma, además de que te ha ayudado a mejorar mucho tu humor. Para el estrés, trata de meditar, tomar más agua y alejarte de las computadoras. Cuídate.

Géminis

No seas tan duro contigo mismo, recuerda que todo el mundo comete errores. No te preocupes tanto por el dinero, o de lo contrario no gastarás sabiamente; agradece que tienes mucho actualmente.

Cáncer

Es muy importante que hables de las cosas que te duelen, o de lo contrario las guardarás y no podrás sanar. En temas de familia, no olvides siempre ser amable con la gente que te rodea.

Leo

Una persona del pasado se hará presente, y si bien la extrañas y deseas que esté contigo, recuerda que lo mejor es dejarla ir. Las cosas no funcionarán ahora, pues tú no has terminado tu transformación, querido Leo.

Virgo

No se compadezca tanto, todo el mundo ha tenido problemas amorosos alguna vez en su vida. Gracias a ese carácter ahorrativo se puede permitir algunos gastos extra esta semana; disfrute mucho en compañía de sus seres queridos.

Libra

Hoy, inesperada reunión en el trabajo, la cual lo tendrá muy ocupado. Muy seguro de sí mismo, ya que su salud es estupenda y puede realizar lo que quiera. Planee un viaje muy especial.

Escorpio

Las satisfacciones se las proporcionará su vida en familia, así que salga con más personas que quiere en este fin de semana. En cuestiones de efectivo, se presenta un día de muchas ganancias para usted.

Sagitario

Se siente con mucha seguridad en su trabajo, debido a que ha sido muy amable con la gente que colabora con usted. Su estado de relajación se mantendrá si evita hacer cosas extra en este fin de semana; dedíquese a descansar.

Capricornio

Si tienes que trabajar este sábado, trata de ser más amable con tus compañeros; solo así el ambiente será bueno para todos. No olvides comer bien y dormir lo suficiente para dar el 100 por ciento.

Acuario

Tu pareja está muy insegura en estos días, pues no has sido cariñoso como siempre. Te conviene hablar más sobre cómo te sientes, y descubrir las formas en las que puedes expresar cariño a la gente que te rodea.

Piscis

Este sábado querrás ver a tus amigos más cercanos, por lo que es posible que gastes un poco más de dinero. Ten cuidado, recuerda administrar bien tu presupuesto, o de lo contrario pasarán muy mal fin de mes.

Fuente: Tribuna