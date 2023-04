"Los voy a extrañar": Galilea Montijo se despide de 'Hoy' tras 15 años al aire e impacta a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida presentadora Galilea Montijo, quien comenzó su carrera en Televisa hace 28 años y que semanas atrás anunció su divorcio, de nueva cuenta logró encender las alarmas en el mundo del espectáculo debido a que hace algunas horas compartió una inesperada noticia. Ayer viernes 14 de abril la también actriz confirmó su salida del programa Hoy luego de 15 años formando parte de este elenco.

La guapa mujer originaria de Guadalajara, Jalisco, comenzó su carrera en la televisora de San Ángel desde los 90's primero siendo parte de telenovelas como El premio mayor, Azul, Tú y yo, Tres mujeres y El precio de tu amor y posteriormente llegó a la conducción del exitoso programa Vida TV que la lanzó a la fama junto a Héctor Sandarti y Lilí Brillanti. Fue hasta 2018 que 'La Gali' se incorporó al matutino del Canal de Las Estrellas.

Como se recordará la también empresaria mexicana de 49 años anunció semanas atrás su divorcio de Fernando Reina Iglesia. A través de un comunicado de prensa y un breve discurso en vivo en el programa Hoy, Montijo hizo oficial su separación del político tras más de 11 años de matrimonio y haberse convertido en padres de Mateo, su único hijo en común. Aunque surgieron de inmediato rumores sobre que alguno de los dos había sido infiel, esta información resultó ser falsa.

Desde ese momento Galilea ha defendido a capa y espada su reputación y también la de su exmarido, asegurando que jamás hubo algo oscuro o turbio para provocar su separación. De hecho una supuesta amiga de la famosa contó en exclusiva a la revista TV Notas que los problemas de su matrimonio comenzaron desde hace años y que ella intentó hacer de todo para salvar su relación de pareja pero ni con terapia lo consiguió.

Además en una reciente transmisión de Hoy la tapatía explotó contra la prensa que sigue inventándole amoríos: "Esto (su parte íntima) yo me lo cuido, tú no tienes ningún derecho pa' decirme a mí con quién me acuesto o no me acuesto ¡¿sí me explico?!", dijo molesta. Pero hace algunas horas 'La Montijo' de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de los medios debido a que comunicó que dejará el matutino producido por Andrea Rodríguez Doria.

Sin embargo, no se trata de una salida definitiva y es que la tapatía relató que en realidad solo estará fuera una semana porque viajará a Estados Unidos por motivos de trabajo: "Una disculpita la próxima semana, no voy a estar", dijo. Resulta que Gali será la presentadora de los Latin American Music Awards 2023 que se realizarán el próximo 20 de abril en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada. Con su sentido del humor característico, Montijo resaltó que está encantada de abandonar Hoy al menos unos días.

Los voy a extrañar muchísimo, desde ahorita ya los extraño", decía mientras con las manos realizaba señas para decir que no era verdad y añadió: "Voy a estar haciendo enlaces pero no sé en qué estado etílico voy a estar".

