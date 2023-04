Se volvió mujer: Tras caer en quiebra y hundir a TV Azteca, galán confirma que vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso protagonista de telenovelas, quien hace unas semanas confesó que no tenía para comer y que hizo fuertes declaraciones en contra de TV Azteca, dejó sorprendidos a todos sus admiradores y fans debido a que hace algunas horas confirmó que vuelve a Televisa por todo lo alto. Se trata del querido Alejandro Camacho, quien desafortunadamente semanas atrás enfrentó la muerte de su exesposa Rebecca Jones.

El histrión mexicano fue galán y villano en entrañables melodramas del Canal de Las Estrellas como El Ángel Caído, Cuna de lobos, Muchachitas, Amor Gitano, Para volver a amar, Abismo de pasión, Yo no creo en los hombres, entre otros. Lamentablemente en sus inicios el entonces duelo de Televisa Emilio Azcárraga Milmo lo echó de su oficina y de la empresa, interponiendo un veto contra él y Rebe. Por fortuna a los días el 'Tigre' se arrepintió y les ofreció un enorme contrato.

Luego de que en la televisora de San Ángel lo dejaran sin contrato de exclusividad, Camacho consiguió varios proyectos en la empresa del Ajusco gracias a su amiga, la productor Ana Cecilia Urquidi, pero lamentablemente no tuvieron mucho éxito. De hecho en una reciente entrevista con Adela Micha para su programa La Saga el actor hizo fuertes comentarios en contra de TV Azteca asegurando que nunca han podido levantar su rating:

Ahora, con Ricardo Salinas y Benjamin (Salinas Sada), igual todo mi agradecimiento, que tengan ahí a muchos pende... es su problema, porque debería de generar una cantidad de dinero esa empresa a través de las telenovelas, de los contenidos porque tienen toda la infraestructura para hacerlo", puntualizó.

Luego de la muerte de 'La Jones', quien fue su esposa por más de 24 años y con quien tuvo a su primogénito Maximiliano, Alejandro de inmediato regresó a trabajar y en un breve encuentro con la prensa declaró que no pudo tener un luto largo debido a que no tiene ahorros y si no trabaja, no tiene dinero: "Yo soy una persona que si no trabaja, no tengo para comer, entonces tengo que trabajar y seguir adelante", dijo dejando en shock a toda la audiencia.

Afortunadamente este 2023 a Alejandro no le faltará el trabajo y es que además de protagonizar la obra de teatro La Virgen Loca, donde se vuelve mujer para interpretar a una anciana, ahora confirmó que tiene nuevo proyecto en Televisa. El actor de 68 años anunció en entrevista exclusiva con TVyNovelas que en las próximas semanas comenzará a grabar un nuevo melodrama que lleva el título Minas de pasión.

Camacho explicó que la novela será producida por Pedro Ortiz de Pinedo y que se comenzará a grabar el 20 de mayo. Además adelantó que dará vida al papá de la protagonista un nuevo conocido como 'El Tigre', quien es "noble y bueno" pero conforme avanzan los capítulos tiene un giro: "A 'El Tigre' le van pasando cosas interesantes que de alguna manera le dan la vuelta, no porque se vuelva malo pero le cambia la vida", expresó.

Alejandra en 'La Virgen Loca'

Fuente: Tribuna