Televisa en shock: Esta persona habría grabado y filtrado el video del cuerpo de Julián Figueroa

Ciudad de México.- El fallecimiento de Julián Figueroa sacudió enormemente a la industria de la farándula debido a que se trataba de un hecho inesperado, pero por sobretodo por lo joven que era la estrella de Mi camino es amarte, quien a sus 28 años, apenas estaba iniciando su carrera artística con algunos éxitos en su haber, así como su participación en la mencionada telenovela. Pero un nuevo escándalo caería sobre Maribel Guardia, cuando la actriz apenas estaba llorando la muerte de su hijo.

Como algunos sabrán, hace algunos días trascendió la noticia de que alguien habría grabado el cuerpo de Julián Figueroa, dicho clip estaría rondando en redes sociales y habría caído a manos de la prensa. Derivado de esto, todos se preguntaron quién habría grabado el video y para qué lo querrían. La principal teoría sería que algún medio de comunicación le pagó al personal de la funeraria para tomar el video, antes de que éste fuera incinerado.

Cuando el mundo aún permanecía indignado por este hecho, el controversial periodista de Chisme no Like, Javier Ceriani reveló quién habría grabado el video y, en efecto, insinuó que esta persona habría sido contratada por alguien de la prensa para tener más detalles sobre la muerte de Julián Figueroa, ya que, en un principio, todo se manejó de manera muy hermética, al grado en el que no se le permitió a ninguna persona del medio, más allá de amigos y familiares cercanos, a estar en el funeral del hijo de Joan Sebastian.

Julián Figueroa habría sido filmado tras su muerte

Javier comenzó la nota instando a Maribel Guardia a pensar sobre el número de personas que habrían entrado en contacto con el cuerpo inerte de Julián, dejando en claro que no habrían sido muchos: "El cerco es muy pequeño, contado con los dedos, ¿quién filmó a Julián muerto?", reflexionó Ceriani frente a la cámara. Acto seguido, el conductor criticó a aquellos que tengan el infame clip en sus celulares o lo hayan llegado a compartir.

Posteriormente, Ceriani volvió a dirigirse únicamente a Guardia, a quien instó a demandar a la persona que grabó el cuerpo de Julián, así como a la empresa que lo habría contratado, sin embargo, no dio detalles sobre ésta última. Luego de esto, Javier recordó el caso del actor de Vecinos, Octavio Ocaña, quien también habría sido filmado después de su muerte, dicho video también se distribuyó en diversas redes sociales, lo que motivó el señor Octavio Pérez, padre del actor a proponer la ley Octavio Ocaña, misma que iría en contra de aquellos que grabaran a una persona sin vida.

Finalmente, Ceriani concluyó la nota revelando que la persona que habría grabado a Julián Figueroa no habría sido alguien más que el mismo camillero, lo que concordaría con la teoría de que habría sido un trabajador de la funeraria o de la morgue, que tuvo acceso al cuerpo, en un sitio donde contaría con la mayor privacidad posible para llevar acabo el acto sin la intervención de los familiares del cantante. Esto aún no ha sido confirmado.

