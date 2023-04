Tras FOTO con AMLO, Tenoch Huerta y su familia reciben brutales ataques; el actor pide que paren

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos meses, Tenoch Huerta se convirtió en uno de los artistas de mayor renombre de México por su impecable participación como el antagonista de Black Panther: Wakanda forever, donde incluso se le vio aprender a nadar, así como tuvo aprender a hablar maya con fluidez, hecho que le valió la admiración de todas las personas que fueron a ver la película a los cines.

Sin embargo, parece ser que todo esto es cosa del pasado y es que, durante la jornada del viernes, 14 de abril, la estrella de Sin nombre y El infierno emitió un comunicado donde denunció que tanto él como su familia fueron víctimas de brutales ataques, en los que tanto su información, como la de sus hijas, quienes son menores de edad, han sido expuestas. Tenoch reveló que si bien esto no era nuevo, sí empeoró después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, público una fotografía de ambos mirando televisión.

En su comunicado, Tenoch reveló que a raíz de esto, los artículos difamatorios en su contra, así como los ataques en su contra se han visto potencializados, lo que denominó como una muestra de racismo y clasismo en contra suya y de su familia. Huerta también reveló que este tipo de agresiones no vienen por parte de una sola persona y dejo entrever que diversos grupos se habían confabulado para dañarlo.

Dichos hechos vienen de tiempo atrás y hoy se han potencializado, se han vuelto muy agresivos al ser difamatorios. Esto aumentó a partir de que me reuní y me tomé una foto con el Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Esta simpatía aunado a mi firme y claro discurso antirracista y anticlasista, obviamente me lo están queriendo cobrar diversos grupos metiéndose con mi carrera, con mi intimidad, mi familia e inclusive con información de mis hijas

Tenoch Huerta y Andrés Manuel López Obrador

Según información expuesta por Tenoch a través de su publicación, los datos que dichos grupos habrían revelado son nombres, direcciones, centros de trabajo de él y de su familia, fotografías personales y hasta la escuela en la que asisten sus hijas. Este nivel de odio lo llevó a cuestionarse si, en realidad, habría cometido un error al sentarse a mirar la televisión con Andrés Manuel López Obrador.

Yo me pregunto, ¿de verdad es tan terrible sentarse y ver televisión con el primer mandatario?

Tenoch reveló que si bien, lo hizo, la realidad es que no siempre está de acuerdo con las acciones que el presidente de México hace, un ejemplo de ello sería su postura ante la muerte de diversos migrantes en la Ciudad de México, así como la manera en la que ha manejado el tema de la seguridad pública en el país, misma que desde hace varios sexenios ha causado asesinatos y desapariciones a lo largo de México.

Comunicado de Tenoch Huerta

Créditos: Instagram @tenochhuerta

Finalmente, el intérprete de 'Namor' en la película del Universo Cinematográfico Marvel, expresó que si bien, ha dicho o hecho alguna cosa que ha llegado a molestar al público, esto era porque se trata de un ser humano con imperfecciones, hecho que acepta y, que al mismo tiempo, aseguró que ha tratado de mejorar: "Por supuesto, no soy perfecto, cometo errores; pero me he ido haciendo cargo, trabajo en ello a lo largo de los años", sentenció el actor de Hollywood.

Fuentes: Tribuna