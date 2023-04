Tras sufrir infidelidad a pocos meses de su matrimonio, famosa besa a una mujer en pleno concierto

California, Estados Unidos.- Parece ser que, luego de que trascendió la noticia de que Gerard Piqué engañó a Shakira con Clara Chía, se comenzaron a destapar todas las infidelidades del medio del espectáculo. Entre ellas se puede mencionar el caso de Tammy Parra, quien descubrió que su prometido le fue infiel con otra chica a pocos días de que éste le propuso matrimonio y el de Becky G, quien también sufrió infidelidad por parte de Sebastian Lletget, poco tiempo antes de contraer nupcias.

Como algunos recordarán, hace poco tiempo trascendió la noticia de que el futbolista le fue infiel a la cantante a pocos meses de haberse comprometido. Este hecho fue confirmado por el propio Sebastián, luego de haber lanzado un comunicado en el que reconoció que no honró el "amor incondicional" que la celebridad le tenía e insinuó que le estaba pidiendo una segunda oportunidad para demostrar que podía volver a confiar en él.

Para Becky, has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario, lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que nada", sentenció el atleta