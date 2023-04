Adiós TV Azteca: Se filtra impactante noticia sobre el nuevo eliminado de 'Exatlón All Stars'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que ya le ha dicho adiós a TV Azteca uno de los reconocido atletas de la competencia deportiva, pues recientemente se acaba de filtrar la impactante noticia sobre quién podría ser el nuevo eliminado del Exatlón All Stars, como sucede semana a semana en este programa, en el que se dice que sería uno de los 'Rojos' que se despediría del resto de su equipo dejando a los 'Azules' completos.

Como se sabe, la emisión deportiva de la empresa del Ajusco, esta próximo a llegar a su gran final, en el que se va a conocer al ganador de campeón de campeones, por lo que las tensiones se han estado elevando cada vez más entre todos los atletas y más cuando estos deben de jugarse en competencia el estar en la Villa 360 o el campamento y sobre todo cuando se juegan la supervivencia para mantenerse intactos.

Ahora, como sucede cada fin de semana, varios de sus competidores lucharían en una competencia deportiva para permanecer por lo menos una semana más dentro de esta, buscando llegar a la gran final y coronarse como el ganador del premio en efectivo, que es de un millón de pesos y el trofeo que se les otorga inmediatamente junto a la medalla de oro.

Un Rojo o Azul estaría fuera de Exatlón. Internet

Hasta el momento, en esta semana la supervivencia ha sido completamente de los azules, pues la han ganado en tres ocasiones, pero la pagina de spoilers, además de José, Nataly Hernández y Lino Muños, este domingo 16 de abril los azules perderían y se instalaría Andrés Fierro, por lo que habría 3 rojos y un azul, dado a la nueva modalidad de tener a cuatro atletas luchando por la supervivencia y no a tres.

En este spoiler se mencionó que sería Lino el que lamentablemente se despediría de los elementos de su equipo, debido a que por desgracia no habría podido estar al nivel del resto de los competidos y perdería todas sus vidas ante el resto de sus dos compañeros y el denominado 'Velociraptor', el cual está siendo uno de los favoritos para coronarse como un bicampeón, al igual que Heliud Pulido y David Juárez.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que aunque el mencionado canal de YouTube suele tener información bastante certera y en más de una ocasión han sido confirmado, al no provenir directamente de la fuente oficial y que la empresa de Ricardo Salinas Pliego no salgan para aclarar lo dicho, no se sabrá con certeza si es cierto o falso hasta que pase la eliminación este domingo 16 de abril.

Fuente: Puro Show