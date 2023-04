Christian Nodal confirma embarazo de Cazzu y en Twitter miles enloquecen; llenan todo con memes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como se sabe, recientemente el reconocido y famoso cantante del regional mexicano, Christian Nodal, acaba de confirmar el embarazo de su famosa pareja, la cantante de rap argentina, Cazzu, hecho por los que miles en Twitter acaban de quedar completamente enloquecidos de la emoción por este hecho, por lo cual recientemente han llenado todo de memes divertidos respecto de su hijo.

Como se sabe, la famosa intérprete de Nena Trampa, el pasado sábado 15 de abril, en medio de un concierto anunció que estaba en la dulce espera, simplemente dejando ver su ya bastante abultado vientre, lo cual fue confirmado pocas horas después por parte du su pareja, el famoso cantante del regional mexicano y creador de Adiós Amor, quien también estaba en una presentación, señalando que ahora dejaba de ser "papacito" pues ya era "el papá".

Ante este hecho, en redes sociales millones de sus fans quedaron completamente en shock y no han dudado en pronunciar con cientos de mensajes en el que felicitan a la joven pareja, en el cual señalan que le desean que sean muy felices y que todo de ahora en adelante con el pequeño que venga en camino salga completamente bien, entre otros mensaje en apoyo respecto a este hecho que ha sorprendido a más de uno.

Pero no solamente han lanzado felicitaciones y mensajes de apoyo a la argentina y el mexicano, pues como suele pasar, hubo divisiones de opiniones dentro de las redes sociales, por lo que al intérprete de Adiós Amor le señalaron que se habían adelantado de más con este hecho, debido a que la pareja aún no celebra su primer aniversario como pareja, y por supuesto no faltó la mención de Belinda, exprometida de él.

De igual forma, los millones de internautas en las redes sociales no han dudado también en tomar la situación con el único sentido del humor mexicano, por lo que a través de imágenes y comentarios que han sacado más de una sonrisa a aquellos que los han visto, pues en ellos han compartido la supuesta apariencia que va a tener el primogénito de la pareja que se ha vuelto tendencia en la mencionada red social.

En dichas imágenes se puede ver a un muñeco lleno de tatuajes por todos los brazos, piernas y rostro, al igual que como se encuentra actualmente Nodal, además de dos caricaturas con rostro de total sorpresa cuando se dice que México y Argentina van a ser parientes ahora con la llegada de este bebé, del cual aún se desconoce genero, nombre o cuanto es que tiene de gestación.

