Cynthia Rodríguez da inesperada noticia sobre su embarazo y confirma separación de Carlos Rivera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Cynthia Rodríguez, quien el pasado 2022 renunció a su carrera en TV Azteca luego de 17 años activa, de nueva cuenta logró generar alarma entre sus miles de admiradores y fans debido a que hace algunas horas compartió una inesperada noticia sobre su embarazo. Asimismo mediante sus redes sociales la también actriz confirmó su separación del cantante Carlos Rivera.

Como se recordará la intérprete de telenovelas como Se busca un hombre, Quiéreme Tonto, Las Malcriadas y Educando a Nina contrajo matrimonio con el originario de Huamantla, Tlaxcala, durante el verano pasado en una íntima ceremonia que tuvo lugar en Madrid, España. Luego de volver de su espectacular luna de miel, donde recorrió varios países como Egipto, Grecia, Turquía, Italia, entre muchos otros, Cyn puso pausa a su carrera.

La exalumna de La Academia decidió abandonar la conducción del matutino Venga la Alegría para disfrutar su etapa de casada. Aunque se manejó mucho la versión de que Rodríguez dejaría la televisora del Ajusco para mudarse a Televisa, ella misma lo desmintió: "No tengo ningún proyecto en ninguna empresa, no estoy buscando irme a algún lugar y sí quisiera estar en un matutino, estaría aquí en VLA", expresó ante los rumores de irse al programa Hoy.

Desde su boda Carlitos y Cynthia se han vuelto inseparables y es que ella lo acompañada en cada uno de sus conciertos, sobre todo ahora que ambos confirmaron la noticia de que están en la espera de su primer bebé. De hecho esta semana la famosa presentadora de 38 años tuvo su 'baby moon', para la cual ella y su esposo realizaron un viaje a las playas de Cuixmala, ubicado en Costa Careyes en el estado de Jalisco.

Cynthia presume su pancita de embarazo

Mediante su cuenta oficial de Instagram Cyn recibió varios mensajes de que no debía viajar tanto ya que pone en riesgo su embarazo, pero ella explicó que se encuentra muy sana y que sus médicos le permitieron tomar aviones y demás para acompañar a su marido. Lamentablemente este sábado la famosa coahuilense se tuvo que separar del intérprete de canciones como Te soñé y Sincerándome debido a un fuerte motivo.

A través de sus historias, Rodríguez contó que desde que está embarazada ha perdido un poco de memoria y constantemente olvida cosas importantes. La mañana de ayer la conductora se tuvo que quedar en México mientras que Carlos viajó a Costa Rica debido a que ella no llevó su pasaporte al aeropuerto: "Tenía un viaje y se me olvidó mi pasaporte, ya me eché mi llorada, no sé si les pasó a ustedes que ya estuvieron embarazadas que como se te olvidan más las cosas, eres más distraída, ¡y me quedé! ni modo", relató.

Fue muy triste", aseguró con lágrimas en los ojos.

Cynthia confiesa que se volvió muy olvidadiza

Fuente: Tribuna e Instagram @cynoficial