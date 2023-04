Destrozan a afamado cantante por dar un show con cuernos de diablo; lo tildan de "satánico"

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Un concierto siempre puede ser una experiencia maravillosa para todos los fans de determinado artista, esto es debido a que los seguidores pueden escuchar en vivo su música favorita, al mismo tiempo que pueden disfrutar de un show de calidad. Sin embargo, a lo largo de la historia ha habido diversos espectáculos, algunos son conservadores, mientras que otros más pueden resultar escandalosos para la audiencia.

Uno de ellos fue el que el rockero Ozzy Osbourne dio el 20 de enero de 1982, en el Des Moines Veterans Memorial Auditorium, donde mordió la cabeza de un murciélago vivo. Esto causó gran furor entre los fans, pero la realidad es que a día de hoy podría provocar que el cantante de éxitos como Crazy Train, Paranoid, Iron Man, Mama, I'm Coming Home y No more tears fuera cancelado masivamente porque el maltrato animal no es correcto.

Tomando esto bajo contexto, en días recientes, el cantante Sam Smith fue sujeto de críticas por el tipo de show que estaba dando en su gira Gloria the Tour, el cual pretende promover su cuarto álbum musical del mismo nombre; sin embargo, parece ser que el estilo del cotizado cantante no termina por convencer a todos sus seguidores, quienes lo han atacado constantemente por los elementos que suele incluir en su espectáculo.

Como algunos recordarán, hace algunos meses, el cantante de éxitos como Fire on Fire, I'm not the only one, Stay With me y Unholy ha sido objeto de críticas por dejarse ver utilizando vestidos o por el tipo de atuendo que ha utilizado en sus últimas producciones. Este mismo comportamiento de sus fans se ha visto replicado en sus shows, donde externan que les desagrada que utilice indumentaria como cuernos de diablo, equipo de bailarinas nocturnas, coronas de alambre y borlas para la parte superior del cuerpo.

Esto ha provocado que las personas tilden al show de Sam Smith como algo "satánico" y "grotesco" que no es apto para los niños, pese a que se desconoce si los espectáculos del cantante son directamente aptos para menores: "Anoche, Sam Smith realizó un espectáculo satánico lleno de referencias inapropiadas, equipo fetichista, striptease y una imitación grotesca de actos en el escenario mientras había niños en la audiencia".

Cabe señalar que esta no es la primera vez que el espectáculo de Sam Smith se lleva las peores críticas de la audiencia, ya que, el pasado mes de febrero, el cantante se presentó a cantar Unholy, junto a la cantante, Kim Petras, lo que le valió cientos de críticas por su forma de vestir, una de ellas fue la del senador de Texas, Ted Cruz, quien tildó su actuación de "malvada"; sin embargo, los fans del cantante lo defendieron asegurándole que lo malvado fue el tiroteo de Uvalde donde varios infantes perdieron la vida.

Fuentes: Tribuna