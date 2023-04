Este sería el gran temor que Maribel Guardia sintió antes del nacimiento de Julián Figueroa

Ciudad de México.- Antes de que la tragedia cayera en la vida de Maribel Guardia y Julián Figueroa, muchas personas llegaron a asegurar que la relación entre el cantante del regional mexicano y su madre era ejemplar, al grado en el que la propia estrella de Mi camino es amarte, no dudó en señalar, en el programa Hoy, a su progenitora como la única persona que podía sacarlo adelante cada vez que tenía depresión o se molestaba con la vida.

Y aunque la propia Maribel Guardia se mostraba como una madre cariñosa, la realidad es que 30 años atrás, la actriz de Corona de Lágrimas habría vivido un gran miedo, el cual la impulsaba a no tener hijos. De acuerdo con declaraciones de la también cantante, para el programa Suelta la Sopa, antes de conocer a Joan Sebastian, ella se negaba a la idea de tener descendencia, pero esto cambió una vez que conoció al poeta del pueblo.

Como algunos sabrán, la actriz de Serafín y el cantante de Gracias te doy vivieron un romance de telenovela hace más 30 años, incluso se llegó afirmar que el amor entre ambos brotó prácticamente de manera instantánea. Y aunque Joan Sebastian ya tenía hijos en su haber, siempre se sintió atraído a tener más descendencia. Si bien, la actriz no deseaba hacerlo, al final terminó aceptando, fue así que nació Julián.

Pero... ¿por qué razón Maribel Guardia no quería tener hijos? De acuerdo con declaraciones de la actriz de Albertano contra los monstros, ella llegó a perder a su madre, cuando apenas tenía 9 años, por lo que tuvo que crecer con la carencia de una figura materna. A raíz de esto, la también modelo comenzó a desarrollar el temor de morir y dejar solo a su hijo, por lo que, para evitar esto, decidió directamente no traer a ningún niño al mundo.

Yo no quería tener hijos, porque como yo me quedé huérfana a los nueve años, yo tenía muchísimo miedo de morirme y dejar a mi hijo solo, como yo sufrí tanto sin mi mamá, decía 'no, yo no voy a tener hijos'