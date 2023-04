Indignante: Tras dejar Televisa, integrante de 'Hoy', furioso, se lanza en contra de empresa por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el famoso actor y muy reconocido presentador, Paul Stanley, acaba de dejar en completo shock a los millones de espectadores de Televisa, dado a que a través de sus redes sociales compartió un hecho indignante, pues tras haber dejado la televisora, el presentador del programa Hoy se lanzó en contra de una reconocida empresa, a la cuál acusó de robo.

Cómo se sabe, Stanley por más de 10 años ha estado formando parte del elenco principal del matutino de la empresa San Ángel, en dónde ha formado parte de sus más exitosos melodramas, cómo lo fue el de Soy Tu Dueña en el año 2010, y famosos programas como el mencionado matutino, Perdiendo el Juicio y muchos otros más en los que ha destacado su gran sentido del humor y su talento para improvisar en el momento justo.

Pero, en medio de rumores de despidos, de reemplazos y de peleas, el reconocido actor se ha mantenido ausente del programa producido actualmente por Andrea Rodríguez, aunque no debido a estás circunstancias que tanto han llamado la atención, sino por el hecho de que por las vacaciones de Semana Santa, Stanley decidió tomarse sus dos semanas de una vez e irse de viaje con su prometida.

Ahora, tras día semanas fuera de la emisión y de México, pues paseó por ciudades extranjeras, Stanley acaba de emplear su cuenta de Twitter para denunciar que la aerolínea en la que viajó le habían robado, usando su usual sentido del humor y sarcasmo para mencionar que era "bello es llegar a @AICM_mx y que te roben las maletas, valen ve....", notandose bastante molesto con la situación por la que estaba atravesando.

Misma que no fue la única, debido a que se igual forma señaló que hubo una segunda aerolínea por la cuál pasó lo mismo, afirmando que: "me falto @Aeromexico, me cobraste mucho y me robaste mis maletas, ¡gracias!", los cuales de inmediato se pusieron en contacto con el presentador escribiendo: "¡Hola, Paul! Lamentamos mucho lo que nos comentas. Por favor, compártenos por DM tu número de reporte".

Cabe mencionar que por el momento no se sabe en qué ha parado esta situación tan complicada para el presentador de Miembros Al Aire, pero se espera que muy pronto este dé informes respecto a que es lo que pasó, si le dieron una remuneración económica, si le devolvieron sus maletas o algún premio de consuelo por esto, ya sea en sus redes sociales o en el matutino de Televisa, al cual se espera verlo el próximo lunes 17 de abril.

Fuente: Tribuna del Yaqui