"Me va a conocer": Roberto Palazuelos lanza fuerte amenaza a viuda de Andrés García por Herencia

Ciudad de México.- De nueva cuenta el reconocido actor de Televisa y abogado, Roberto Palazuelos, está dando de que hablar, debido a que en una reciente entrevista, en la cual habría lanzado una fuerte amenaza a la polémica Margarita Portillo, la viuda de Andrés García, señalando que "me va a conocer", al hablar respecto a los trucos que se le acusa de hacer sobre la herencia que habría dejado el hoy difunto.

Como se recordará, lamentablemente la tarde del pasado martes 4 de abril, el mundo del espectáculo se vistió de un triste luto, debido a que la esposa del actor de Pedro Navajas confirmó su muerte, confesando que tras haber sido hospitalizado y anunciar que necesitaba transfusión de sangre, su cuerpo no pudo más, tras lo que sus médicos dijeron que por desgracia a sus 81 años de edad falleció por complicaciones médicas en relación a su cirrosis hepática y las anemias que padecía por su leucemia.

Ante este hecho, las cosas han estado rodeados de polémicas por Portillo, debido a que mucho se ha dicho respecto a que presuntamente ella no quería de verdad al actor, sino que solamente estaba con él por el dinero que le dejaría, incluso hasta afirmarían que ella lo tenía embrujado y que habría sacado del testamento a todos los hijos de este con manipulaciones, supuestamente usando pastillas para ello.

Ante este hecho, el actor de Perdiendo El Juicio, fue muy contundente al señalar que no se metiera con la madre de Leonardo García, diciendo que: "No vaya Margarita, también quitarle eso a Sandy, porque entonces sí me va a conocer, existen unas sesiones que hizo en vida de sus predios ejidales en Pie de la Cuesta, pero Margarita debe de tener cuidado de no quererse pasar con Sandy, porque entonces, sí me voy a ir encima".

Ante este hecho el 'Diamante Negro' señaló que "toda sesión agraria que él haya hecho en vida, tiene que agotar el derecho en tanto de la familia, sino firman los hijos, la sesión es inválida y podemos meter un amparo y podemos tumbarla Porque a lo mejor ese testamento fue con Andrés empastillado, no estando bien de sus facultades mentales, se puede impugnar, yo soy el albacea y tengo personalidad jurídica para hacerlo. Y, al final de cuentas se quedó con todo ella y la hermana".

Por su parte la viuda del reconocido galán de novelas, señaló que el que estaba quedando mal ante el público y demostrando que era el interesado, se trataba de él, dado a que es él quién saca ese tema, señalando que "¿Quién habla de económicos en este momento?, eso habla de la clase de persona que es, es lo único que tengo que decir", haciendo a un lado todo lo que Palazuelos ha dicho al respecto.

